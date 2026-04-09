TRUMPOV ULTIMATUM EUROPI 'Šaljite brodove u Hormuz!'

SAD povećava pritisak na europske partnere da se vojno angažiraju u Hormuškom tjesnacu. Prema informacijama novina Spiegel, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte obavijestio je europske prijestolnice da američki predsjednik Donald Trump u narednim danima očekuje konkretna obećanja o slanju ratnih brodova ili drugih vojnih kapaciteta iz Europe.

Politička obećanja, kakva su davana u danima od početka rata, više nisu dovoljna.

Trumpov zahtjev praktički je ultimatum, navelo je više europskih diplomata koji su informirani nakon sastanka glavnog tajnika NATO-a s Trumpom.

I Berlin je posljednjih dana doduše signalizirao načelnu spremnost za zajedničku misiju u tjesnacu. No, prema stajalištu njemačke vlade, za to moraju biti ispunjeni određeni kriteriji, primjerice čvrst mandat Ujedinjenih naroda te trajno primirje ili čak dogovoreni prekid vatre.

Osim zahtjeva vezanih uz Hormuški tjesnac, Trump dodatno snažno pritišće NATO partnere novim prijetnjama. Prema izvješćima američkih medija, trenutačno daje izraditi popis europskih NATO saveznika koji su ga podržali u ratu protiv Irana ili su mu se suprotstavili. Nakon toga, prema tim izvješćima, Trump namjerava povući američke trupe iz zemalja koje su pokazale otpor. U središtu bi se mogla naći Španjolska, čija je vlada čak odbila dati američkom ratnom zrakoplovstvu pravo preleta za borbene i tankerske zrakoplove.

Njemačka, međutim, nije uvela nikakva ograničenja za korištenje velikih američkih baza. Unatoč tome, Trump je njemačku vladu označio kao protivnika rata, ponajprije zbog upečatljive formulacije da vojna kampanja „nije naš rat“. Iako ta izjava potječe od ministra obrane Borisa Pistoriusa, u Bijeloj kući odmah je pripisana kancelaru Friedrichu Merzu, koji je inače nastupao nešto diplomatskije.