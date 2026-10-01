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Meloni zaoštrila pravila u školama: Nema više burki i nikaba, uvode i kvotu za strance

Piše HINA,
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Meloni zaoštrila pravila u školama: Nema više burki i nikaba, uvode i kvotu za strance
Foto: Remo Casilli
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U talijanskim školama od sada je zabranjeno prekrivanje lica, a uvođenjem kvote od 30 posto za stranu djecu nastoji se osigurati bolja integracija i poznavanje jezika među učenicima.

U svim talijanskim školama na snagu je stupila zabrana prekrivanja lica nakon što je predsjednik Sergio Mattarella potpisao uredbu koju je donijela desničarska vlada premijerke Giorgije Meloni, priopćio je ured talijanskog predsjednika. Od školske godine 2027./2028. primjenjivat će se i ograničenje od 30 posto udjela djece stranog podrijetla koja ne vladaju dovoljno talijanskim jezikom u prvim razredima na svim razinama školovanja.

Kvota se odnosi na djecu koja nemaju talijansko državljanstvo, nisu rođena u Italiji i nisu pohađala talijanski vrtić najmanje dvije godine. U srednjim školama učenici moraju imati najmanje tri godine staža u talijanskim školama kako ne bi ulazili u tu kvotu.

Prema uredbi, lica učenika moraju ostati prepoznatljiva, čime se zapravo zabranjuju islamski velovi koji u potpunosti prekrivaju lice, poput burke i nikaba.

Mjere su uvedene hitnom uredbom i parlament ih sada mora odobriti u roku od 60 dana.

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Od roditelja koji imaju znatne poteškoće s jezikom također bi se moglo zahtijevati pohađanje tečajeva talijanskog jezika ako je komunikacija sa školom njihova djeteta otežana. 

Meloni je mjere najavila početkom rujna, a vlada je ubrzo nakon toga odobrila odgovarajuću uredbu.

Meloni od 2022. godine predvodi talijansku trostranačku koaliciju koju čine snage krajnje desnice i konzervativci. U to je vrijeme vodila uspješnu izbornu kampanju temeljeći je na obećanju o zauzimanju čvrstog stava prema migrantima.

Njezina stranka „Braća Italije” (Fratelli d'Italia) i dalje vodi u anketama uoči izbora koji se očekuju iduće godine, no koalicija se nedavno našla pod pritiskom novoosnovane stranke „Nacionalna budućnost” (Futuro Nazionale) bivšeg generala Roberta Vannaccija, koja se zalaže za još stroži pristup pitanju migracija.

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