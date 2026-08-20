Mladić je preminuo prošle godine nakon što je, u teškome stanju, do bolnice trajektom putovao osam i pol sati. Prijatelji ponovno organiziraju dobrotvorni koncert njemu u sjećanje
Memorijalni koncert u čast Frani Borovini ponovno okuplja Korčulu i Lastovo
U Veloj Luci će se i ove godine, 22. kolovoza, održati memorijalni koncert posvećen Frani Borovini, mladom glazbeniku i vrsnom bubnjaru iz Blata koji je tragično preminuo prošle godine. Počinje u 20 sati na rukometnom igralištu u Veloj Luci. U ime organizacijskog tima, Magdalena Kalinić poručuje da je ulaz na koncert besplatan za sve posjetitelje, a tijekom večeri bit će moguće ostaviti dobrovoljnu donaciju.
Frano je bio aktivan dio lokalne glazbene scene, glazbenik kojeg su krasili talent, energija i velika ljubav prema bubnjevima. Podržavao je i bio dio brojnih korčulanskih bendova, a upravo će se kroz glazbu i zajedništvo i ove godine nastaviti čuvati uspomena na njega, poručuju organizatori. Prošlogodišnji memorijalni koncert okupio je brojne prijatelje, glazbenike i mještane Korčule i Lastova te pokazao koliko je dubok trag Frano ostavio među ljudima koji su ga poznavali.
Humanitarna sredstva prikupljena tijekom koncerta nakon događaja su donirana Udruzi Cvitić, Udruzi Vincenca, Udruzi Kap u moru i Udruzi Lipa rič, kao i dvjema obiteljima na otoku kojima je pomoć bila prijeko potrebna – obitelji Knego i obitelji Nobilo.
Ovogodišnja humanitarna inicijativa nastavlja tu priču, ali s jasno usmjerenim ciljem. Sva sredstva prikupljena ove godine bit će namijenjena pomoći obitelji Knego. Cilj organizatora je da ovaj događaj ne bude samo podsjetnik na prerani odlazak mladog čovjeka i prijatelja, već i prilika da se kroz zajedništvo učini nešto konkretno za druge, poručuju. Kako napominju, upravo kroz glazbu, druženje i humanost uspomena na Franu nastavlja živjeti među njegovim prijateljima, kolegama i cijelom zajednicom.
Pozivaju se svi prijatelji, poznanici, ljubitelji glazbe i članovi zajednice da se pridruže koncertu i svojim dolaskom budu dio još jedne večeri posvećene Frani, glazbi i pomaganju drugima, poruka je organizatora.
Dvadesetšestogodišnji Borovina je, u teškome stanju, do dubrovačke bolnice trajektom putovao osam i pol sati. Imao je upalu uha, iz koje se razvila meningokokna sepsa, i kad je njegovo stanje postalo kritično, brodica hitnog medicinskog prijevoza po njega zbog nevremena nije mogla doći, jednako tako ni helikopter Hitne. Putovao je trajektom, predugo.
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