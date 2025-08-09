Obavijesti

Komentari 6
GOSPODARSKA GRANA GALEBARENJE PLUS+

Menadžer zagrebačke bolnice: 'U 20-ima sam galebario. Specijalizirao sam se za Čehinje'

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 9 min
Galebarenje je bila nevidljiva, ali propulzivna grana nacionalnoga gospodarstva koja je pridonosila općem blagostanju, sreći i zadovoljstvu radnih ljudi i građana, svih naših naroda i narodnosti, a najviše Hrvata. Po prirodi stvari, tu nije bilo odlijevanja deviza u Beograd, nije bilo zakidanja, nije bilo prevare ni laži. Galebarenje je i u posezoni donosilo koristi - smanjivalo je napetost, a povećavalo radnu učinkovitost

Dalmatinskoga galeba niste morali vidjeti kako biste znali da je tu - kad bi taj kročio na plažu ili zakoračio prema plesnom podiju, čulo se zveckanje testisa! Niste ga morali ni čuti, prije njega u prostor bi ušetala njegova karizma, a zrak se ispunio mirisom testosterona. S lančićem oko vrata, brkovima iznad usta, morem i mamom u srcu, dalmatinski galeb bio je pravi magnet za usamljene, napaćene žene sjevera i zapada, a po potrebi i ostalih strana svijeta.

