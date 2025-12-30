Obavijesti

KOMENTAR: BORIS RAŠETA

Menadžeri, dajte Thompsonu da govori! Zar se bojite pogreške?

Piše Boris Rašeta
Menadžeri, dajte Thompsonu da govori! Zar se bojite pogreške?
Njegov je idealni medij muljanje, “koketiranje”, ne i ljubav s Pavelićevim pokretom. Takav je slučaj i s većim dijelom njegove publike

Marku Perkoviću Thompsonu prekršeno je temeljno ljudsko pravo! Oduzeto mu je pravo da govori. Tko mu je to uskratio? Pa njegovi menadžeri. Zašto? Ovdje ne možemo pretpostavljati da je to zato što MPT nije čovjek od velike pameti - mada Žarko Puhovski tvrdi da je Škoro za njega Hegel - nego se nameće pretpostavka kako bi Thompson, što god bi kazao, pogriješio. Taj pjevač, koji bi u pjesmama golim prsima jurnuo na srpske tenkove, u 35 godina karijere ni jednom se nije usudio stati pred nenaoružanu novinarsku nejač, ljude koji u ruci imaju samo mikrofone a u glavi samo pitanja.

