Mentor napastovao djelatnicu policijske postaje u Zagrebu 1. dan na poslu: 'Dirao ju je...'

Djelatnica policijske postaje u Zagrebu prijavila je nadređenog zbog spolnog uznemiravanja. Slučaj iz 2020. je dospio na zagrebački sud, koji ga je kroz kazneni nalog osudio nepravomoćno na osam mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje, a naloženo mu je i plaćanje 100 eura sudskih troškova.

Kako se navodi u presudi, muškarac (47) bio je zadužen za obuku mlađe kolegice. Već prvi dan na poslu ju je obasipao komplimentima i stiskao se uz nju. Premda mu je jasno dala do znanja da ne želi takav kontak, on ju je sutradan pozvao da mu sjedne u krilu. Ona se odmaknula, a on ju je primio i poljubio u obraz.

Nastavio ju je neprimjereno dirati i komplimentirati, a ona je poviknula, udaljila se i sve prijavila. Protiv njega postaja podnijela prijavu za spolno uznemiravanje.

Slučaj je potom dospio na kazneni sud koji ga je, na prijedlog tužiteljstva koje je tvrdilo da je osumnjičeni postupao s izravnom namjerom, osudio.

Pritom je imao rok od 15 dana za ulaganje prigovora, no s obzirom da ga nije bilo, onda je presuda postala i pravomoćna, a 47-godišnjak osuđena osoba...