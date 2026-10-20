Vatrogasci su ugasili požar, a prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen. Policija je očevidom utvrdila da je nepoznati počinitelj otvorenim plamenom zapalio auto. oštećena su i stakla obližnjeg objekta.
Mercedes djevojke u Novom Zagrebu namjerno su zapalili
Mercedes u vlasništvu 29-godišnje žene izgorio je u ponedjeljak rano ujutro u novozagrebačkom Remetincu. Požar je izbio oko 4 sata u Ulici Luje Naletilića, a prema rezultatima očevida, automobil je namjerno zapaljen.
Vatra je zahvatila Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka, a posljedice požara nisu se zaustavile samo na automobilu. Oštećena su i stakla obližnjeg ugostiteljskog objekta.
Jedan čitatelj ispričao je kako je slučajno naišao na mjesto događaja dok se vraćao s puta.
„Taman sam se vraćao s puta i onuda prolazio te vidio kako gori. U blizini nije bilo nikoga. Prijatelj je pozvao vatrogasce, ali ne znam što se kasnije dešavalo jer sam odmah morao ići“, rekao je čitatelj.
Vatrogasci su ugasili požar, a prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen. Policija je očevidom utvrdila da je nepoznati počinitelj otvorenim plamenom namjerno izazvao požar na automobilu.
Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta, a identitet počinitelja i okolnosti koje su prethodile paljenju automobila predmet su daljnjeg postupanja nadležnih službi.
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