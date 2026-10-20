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TRAGAJU ZA POČINITELJEM

Mercedes djevojke u Novom Zagrebu namjerno su zapalili

Piše Iva Milotić,
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Mercedes djevojke u Novom Zagrebu namjerno su zapalili
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Vatrogasci su ugasili požar, a prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen. Policija je očevidom utvrdila da je nepoznati počinitelj otvorenim plamenom zapalio auto. oštećena su i stakla obližnjeg objekta.

Mercedes u vlasništvu 29-godišnje žene izgorio je u ponedjeljak rano ujutro u novozagrebačkom Remetincu. Požar je izbio oko 4 sata u Ulici Luje Naletilića, a prema rezultatima očevida, automobil je namjerno zapaljen.

Vatra je zahvatila Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka, a posljedice požara nisu se zaustavile samo na automobilu. Oštećena su i stakla obližnjeg ugostiteljskog objekta.

Zagreb: Jutros izgorio Mercedes E klase
Zagreb: Jutros izgorio Mercedes E klase | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jedan čitatelj ispričao je kako je slučajno naišao na mjesto događaja dok se vraćao s puta.

„Taman sam se vraćao s puta i onuda prolazio te vidio kako gori. U blizini nije bilo nikoga. Prijatelj je pozvao vatrogasce, ali ne znam što se kasnije dešavalo jer sam odmah morao ići“, rekao je čitatelj.

Zagreb: Jutros izgorio Mercedes E klase
Zagreb: Jutros izgorio Mercedes E klase | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vatrogasci su ugasili požar, a prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen. Policija je očevidom utvrdila da je nepoznati počinitelj otvorenim plamenom namjerno izazvao požar na automobilu.

Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta, a identitet počinitelja i okolnosti koje su prethodile paljenju automobila predmet su daljnjeg postupanja nadležnih službi.

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Komentari 0
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