Mercedes djevojke u Novom Zagrebu namjerno su zapalili

Mercedes u vlasništvu 29-godišnje žene izgorio je u ponedjeljak rano ujutro u novozagrebačkom Remetincu. Požar je izbio oko 4 sata u Ulici Luje Naletilića, a prema rezultatima očevida, automobil je namjerno zapaljen.

Vatra je zahvatila Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka, a posljedice požara nisu se zaustavile samo na automobilu. Oštećena su i stakla obližnjeg ugostiteljskog objekta.

Zagreb: Jutros izgorio Mercedes E klase | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jedan čitatelj ispričao je kako je slučajno naišao na mjesto događaja dok se vraćao s puta.

„Taman sam se vraćao s puta i onuda prolazio te vidio kako gori. U blizini nije bilo nikoga. Prijatelj je pozvao vatrogasce, ali ne znam što se kasnije dešavalo jer sam odmah morao ići“, rekao je čitatelj.

Zagreb: Jutros izgorio Mercedes E klase | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vatrogasci su ugasili požar, a prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen. Policija je očevidom utvrdila da je nepoznati počinitelj otvorenim plamenom namjerno izazvao požar na automobilu.

Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta, a identitet počinitelja i okolnosti koje su prethodile paljenju automobila predmet su daljnjeg postupanja nadležnih službi.