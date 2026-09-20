Merz napeto očekuje rezultate izbora u Berlinu i Mecklenburgu Zapadnom Pomorju

Gotovo četiri milijuna njemačkih birača izlazi u nedjelju na birališta na dvama regionalnim izborima na kojima bi uspon krajnje desnice i radikalne ljevice mogao izazvati nove političke potrese i ugroziti kancelara Friedricha Merza, koji je već ionako u vrlo oslabljenoj poziciji.

Biračka mjesta u Berlinu i u pokrajini Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju bit će otvorena od 8 do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata.

Friedrich Merz, 70-godišnji kancelar, sazvao je krizni sastanak svoje konzervativne stranke CDU odmah nakon objave prvih rezultata. Predviđajući moguće posljedice glasovanja, otkazao je svoje planirano putovanje u New York na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda.

Krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) prije dva tjedna nanijela je težak poraz njegovu CDU-u u pokrajini Saskoj-Anhaltu, u trenutku kada je kancelarova popularnost ionako na niskoj razini dok s koalicijskim partnerima socijaldemokratima s mukom pokušava provesti obećane gospodarske reforme.

Prema anketama, očekuje se da će AfD u nedjelju ostvariti nove dobitke, no oni bi trebali biti manje spektakularni nego u Saskoj-Anhaltu, gdje joj je nedostajalo samo nekoliko mjesta za apsolutnu većinu.

CDU ispod praga?

U pokrajini Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju na Baltičkom moru, CDU je tek promatrač u dvoboju između SPD-a popularne regionalne premijerke Manuele Schwesig i AfD-a.

Krajnjoj desnici ankete daju 37% potpore, SPD-u 35%, dok je CDU potpuno zaostao i opasno se približio pragu od 5% potrebnih za ulazak u regionalni parlament.

Pad CDU-a ispod ovog praga bio bi povijesni presedan i nova pljuska za kancelara Merza.

U gradu-državi Berlinu situacija je posve drukčija, ali jednako napeta za CDU iz čijih redova dolazi aktualni gradonačelnik. Tamo su izjednačeni s radikalnom ljevicom Die Linke (oko 20% za svaku stranku), dok im je AfD za petama s 18%.

Poraz CDU-a ondje bio bio još jedan težak udarac za kancelara.

Nakon šesnaest mjeseci na vlasti, Merz je obećao potaknuti nacionalno gospodarstvo koje stagnira, ponovno naoružati zemlju radi odvraćanja neprijateljske Rusije i obuzdati iregularnu imigraciju kako bi vratio birače koji su prešli AfD-u.

Iako su neki procesi pokrenuti, to nije zaustavilo uspon AfD-u, koji sada vodi u anketama na saveznoj razini.

Nikad niža podrška nekom kancelaru

"S osobnog stajališta, situacija je prilično dramatična" za Friedricha Merza, analizira za AFP analitičar Roland Abold iz instituta za istraživanje javnog mnijenja Infratest Dimap.

- U našem posljednjem istraživanju u rujnu, samo je 13% ispitanika izjavilo da je zadovoljno njegovim političkim djelovanjem. To su najniže brojke koje smo ikada zabilježili za jednog aktualnog kancelara - rekao je.

Merzu ne ide u prilog ni međunarodni kontekst: kao i ostatak Europe, Njemačka trpi poremećaje na svjetskom tržištu uzrokovane ratom na Bliskom istoku i zatvaranjem Hormuškog tjesnaca.

Cijene goriva vratile su se na razine iz prvog vala poskupljenja u proljeće, s prosječnom cijenom dizela od 2,42 eura po litri u subotu u podne.

Kao odgovor na to, vlada je u petak najavila novi porezni popust od oko 17 centi po litri za cijelu jesen, kao i razgovore o uvođenju gornje granice cijena najkasnije do 1. siječnja.

Tu je najavu kandidat krajnje desnice u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, Leif-Erik Holm, tijekom svog posljednjeg predizbornog skupa u subotu u Schwerinu, nazvao "lošom šalom" i pokušajem "utjecaja na ljude u posljednjem trenutku".