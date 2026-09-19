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IZBORI U NEDJELJU

Putinov izaslanik ponudio je ekonomsku suradnju AfD-u uoči pokrajinskih izbora

Piše HINA,
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Putinov izaslanik ponudio je ekonomsku suradnju AfD-u uoči pokrajinskih izbora
Foto: Wikimedia Commons
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Viši izaslanik Kremlja je otvoreno ponudio gospodarsku suradnju s krajnje desnom strankom Alternativom za Njemačku (AfD) uoči ključnih izbora u saveznoj pokrajini na sjeveroistoku Njemačke u nedjelju

Glasači će u nedjelju izabrati novi parlament savezne pokrajine Mecklenburg-Zapadno Pomorje, pri čemu AfD i socijaldemokrati sadašnje pokrajinske premijerke Manuele Schwesig uživaju podjednaku podršku. AfD je vodio u anketama mjesecima prije nego što ga je SPD sustigao u konačnoj fazi predizborne kampanje.

- Mecklenburg-Zapadno Pomorje će ponovo cvjetati kada se u suradnji s AfD-om vrati priuštiv i pouzdan plin (plinovodima) Sjeverni tok. Niži računi za energente, više radnih mjesta i veći (gospodarski) rast - napisao je na društvenoj platformi X izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za međunarodnu gospodarsku suradnju Kiril Dmitrijev u subotu.

Moskva je ranije nudila da nastavi opskrbljivati Njemačku jeftinim plinom plinovodima Sjeverni tok u Baltičkom moru ako joj se ukinu sankcije. Jedna od četiri cijevi plinovoda Sjeverni tok je i dalje čitava nakon eksplozija koje su oštetile preostale tri 2022. godine, no ona se ne koristi.

- Dosta je bilo njemačkog energetskog i industrijskog samoubojstva - napisao je Dmitrijev.

PET DANA UOČI IZBORA Policija pronašla drogu u domu suradnika glavne kandidatkinje AfD-a na izborima u Berlinu
Policija pronašla drogu u domu suradnika glavne kandidatkinje AfD-a na izborima u Berlinu

On je također jedan od glavnih Putinovih pregovarača u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

Premda je Putin u više navrata pozitivno govorio o AfD-u, Moskva poriče uplitanje u izbore u drugim zemljama.

AfD, poput populističkog Saveza Sahre Wagenknecht (BSW), poziva na nastavak kupovine ruskog plina tvrdeći da bi njemačko gospodarstvo imalo koristi od jeftinijih ruskih energenata.

KOLUMNA TEOLOGA DALIBORA MILASA AfD ne pobjeđuje samo zbog radikalizacije birača, niti sad pola pokrajine želi ekstremizam
AfD ne pobjeđuje samo zbog radikalizacije birača, niti sad pola pokrajine želi ekstremizam

Međutim, nedjeljni izbori neće imati izravnog utjecaja na to pitanje. Ruski plin je predmet sankcija Europske unije, ističe dpa.

Dmitrijev je ranije najavio planove za organiziranje poduzetničkog foruma 2027. koji bi uključivao predstavnike iz Njemačke, SAD-a i Rusije.

NJEMAČKA NA IZBORIMA Novi test za AfD: Nakon povijesne pobjede na istoku, Njemačka glasa u Donjoj Saskoj
Novi test za AfD: Nakon povijesne pobjede na istoku, Njemačka glasa u Donjoj Saskoj

Kazao je da je više od 20 njemačkih kompanija već izrazilo interes.

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