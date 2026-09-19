Glasači će u nedjelju izabrati novi parlament savezne pokrajine Mecklenburg-Zapadno Pomorje, pri čemu AfD i socijaldemokrati sadašnje pokrajinske premijerke Manuele Schwesig uživaju podjednaku podršku. AfD je vodio u anketama mjesecima prije nego što ga je SPD sustigao u konačnoj fazi predizborne kampanje.

- Mecklenburg-Zapadno Pomorje će ponovo cvjetati kada se u suradnji s AfD-om vrati priuštiv i pouzdan plin (plinovodima) Sjeverni tok. Niži računi za energente, više radnih mjesta i veći (gospodarski) rast - napisao je na društvenoj platformi X izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za međunarodnu gospodarsku suradnju Kiril Dmitrijev u subotu.

Moskva je ranije nudila da nastavi opskrbljivati Njemačku jeftinim plinom plinovodima Sjeverni tok u Baltičkom moru ako joj se ukinu sankcije. Jedna od četiri cijevi plinovoda Sjeverni tok je i dalje čitava nakon eksplozija koje su oštetile preostale tri 2022. godine, no ona se ne koristi.

- Dosta je bilo njemačkog energetskog i industrijskog samoubojstva - napisao je Dmitrijev.

On je također jedan od glavnih Putinovih pregovarača u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

Premda je Putin u više navrata pozitivno govorio o AfD-u, Moskva poriče uplitanje u izbore u drugim zemljama.

AfD, poput populističkog Saveza Sahre Wagenknecht (BSW), poziva na nastavak kupovine ruskog plina tvrdeći da bi njemačko gospodarstvo imalo koristi od jeftinijih ruskih energenata.

Međutim, nedjeljni izbori neće imati izravnog utjecaja na to pitanje. Ruski plin je predmet sankcija Europske unije, ističe dpa.

Dmitrijev je ranije najavio planove za organiziranje poduzetničkog foruma 2027. koji bi uključivao predstavnike iz Njemačke, SAD-a i Rusije.

Kazao je da je više od 20 njemačkih kompanija već izrazilo interes.