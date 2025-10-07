Merz optužio Putina: 'On vodi u Njemačkoj hibridni rat'

Njemački kancelar Friedrich Merz optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da vodi "hibridni rat" u Njemačkoj.

"Vodi informacijski rat protiv nas. Vodi vojni rat protiv Ukrajine, a taj rat usmjeren je i protiv nas", rekao je Merz njemačkoj televiziji ntv u ponedjeljak.

Merz tvrdi da ruski predsjednik želi preokrenuti europski politički poredak naglavačke.

"I zato podupiremo Ukrajinu", objasnio je Merz, dodavši da je u interesu Njemačke da brani svoj politički poredak i otvorena, liberalna društva u Europi.

Upitan o tome vodi li Putin rat protiv Njemačke, Merz je rekao: "Vodi hibridni rat protiv nas."

Osvrnuvši se na sve češće incidente s dronovima u Njemačkoj i diljem Europe, Merz je rekao: "Poznajemo prijetnju", rekavši da Putin želi zastrašiti i usaditi strah.

"Nećemo biti zastrašeni i također ćemo se braniti učinkovito protiv ove prijetnje", rekao je Merz.

Na pitanje je li razmatrao da nazove Putina, Merz je rekao da to "naravno razmatra".

Dodao je: "Mogu samo vidjeti da svaki pokušaj da se razgovara s njim trenutačno završava još žešćim napadima na Ukrajinu."

Njemački kancelar rekao je da je imao žestoku raspravu o tome s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom na EU sastanku u Kopenhagenu prošli tjedan. "Optužio nas je da ne želimo pregovarati."

Merz mu je odgovorio tako što je podsjetio da je Orban sam bio u Kijevu prošlog srpnja kao predsjednik EU Vijeća, a potom u Moskvi. "A Putinov odgovor bilo je bombardiranje dječje bolnice u Kijevu", kazao je.