Obavijesti

News

Komentari 0
KRIZA U GOSPODARSTVU

Merz priznao: 'Ova ekonomska kriza pokazala se kao puno veći izazov. Ja to nisam očekivao...'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Merz priznao: 'Ova ekonomska kriza pokazala se kao puno veći izazov. Ja to nisam očekivao...'
Foto: Fabrizio Bensch

Od svog dolaska Merz je obećao velike reforme, pogotovo one usmjerene na smanjenje birokracije, infrastrukturu i domaću potražnju

Ovo što ću reći je samokritično, ovaj zadatak je veći nego što je netko mogao zamisliti prije godinu dana. Nismo samo u razdoblju ekonomske slabosti, već smo u strukturnoj krizi našeg gospodarstva, rekao je tijekom govora u Osnabrücku njemački kancelar Friedrich Merz, prenosi DW.

Priznao je da se ekonomska kriza s kojom se Njemačka suočava pokazala kao puno veći izazov nego što je to očekivao. Njemačka se ekonomija u drugom tromjesečju smanjila 0,3 posto u usporedbi s prva tri mjeseca ove godine.

NAJAVIO RAZGOVOR SA ZELENSKIM Njemački kancelar Merz: SAD zasad i dalje igraju odlučujuću ulogu u ratu u Ukrajini...
Njemački kancelar Merz: SAD zasad i dalje igraju odlučujuću ulogu u ratu u Ukrajini...

- Više nitko ne bi trebao imati iluzija o tome koliko su duboki i dalekosežni izazovi s kojima se suočavamo - poručio je Merz.

Smatra da veliki dijelovi njemačkog gospodarstva više nisu konkurentni. 

- Kvaliteta je i dalje dobra, a čelnici tvrtki prepoznaju te izazove. Ali temeljni uvjeti u Njemačkoj jednostavno nisu bili dovoljno dobri u posljednjem desetljeću - dodao je.

Od svog dolaska Merz je obećao velike reforme, pogotovo one usmjerene na smanjenje birokracije, infrastrukturu i domaću potražnju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI'

VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Legendarni tunolovac Roca lovio je tune kad je doživio scenu kao iz filma Ralje. Iako ovaj posao radi dugi niz godina, ovo još nije vidio. Stručnjak, Ugarković rekao nam je da je mako oduvijek prisutan u Jadranu
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje
Vili Beroš može dobiti posao u bolnici zahvaljujući Vladi. Usred ljeta su brzo donijeli novi Zakon
NEVJEROJATNO!

Vili Beroš može dobiti posao u bolnici zahvaljujući Vladi. Usred ljeta su brzo donijeli novi Zakon

Iako je jedan od uvjeta prijave na natječaj bilo uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata koji se prijavljuje na natječaj, 16. srpnja na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025