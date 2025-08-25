Od svog dolaska Merz je obećao velike reforme, pogotovo one usmjerene na smanjenje birokracije, infrastrukturu i domaću potražnju
Merz priznao: 'Ova ekonomska kriza pokazala se kao puno veći izazov. Ja to nisam očekivao...'
Ovo što ću reći je samokritično, ovaj zadatak je veći nego što je netko mogao zamisliti prije godinu dana. Nismo samo u razdoblju ekonomske slabosti, već smo u strukturnoj krizi našeg gospodarstva, rekao je tijekom govora u Osnabrücku njemački kancelar Friedrich Merz, prenosi DW.
Priznao je da se ekonomska kriza s kojom se Njemačka suočava pokazala kao puno veći izazov nego što je to očekivao. Njemačka se ekonomija u drugom tromjesečju smanjila 0,3 posto u usporedbi s prva tri mjeseca ove godine.
- Više nitko ne bi trebao imati iluzija o tome koliko su duboki i dalekosežni izazovi s kojima se suočavamo - poručio je Merz.
Smatra da veliki dijelovi njemačkog gospodarstva više nisu konkurentni.
- Kvaliteta je i dalje dobra, a čelnici tvrtki prepoznaju te izazove. Ali temeljni uvjeti u Njemačkoj jednostavno nisu bili dovoljno dobri u posljednjem desetljeću - dodao je.
Od svog dolaska Merz je obećao velike reforme, pogotovo one usmjerene na smanjenje birokracije, infrastrukturu i domaću potražnju.
