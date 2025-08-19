Merz: Sastanak Putina i Zelenskog u roku od dva tjedna

Obavijesti

ODLUČUJUĆI DANI

Merz je izjavio i kako smatra da bi cijela Europa trebala sudjelovati u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, pohvalivši Trumpovu najavu da su i Sjedinjene Države spremne pružiti ih

Njemački kancelar Friedrich Merz ocijenio je u utorak da su očekivanja od sastanka u Washingtonu ne samo ispunjena već i nadmašena, te da će se ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskog sastati u roku od dva tjedna.

Taj sastanak, na koji je Putin pristao tijekom telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, održat će se na još neutvrđenoj lokaciji, rekao je novinarima Merz.

"Američki predsjednik razgovarao je s ruskim predsjednikom telefonom i dogovorio da će se ruski i ukrajinski predsjednik sastati u iduća dva tjedna", rekao je.

MALO EU, MALO PUTIN Ključni detalji iz Bijele kuće: Crno odijelo, četiri puta hvala i priprema susreta Putin-Zelenski
Merz je izjavio i kako smatra da bi cijela Europa trebala sudjelovati u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, pohvalivši Trumpovu najavu da su i Sjedinjene Države spremne pružiti ih.

Rekao je i da ima osjećaj da su ovo odlučujući dani za Ukrajini, ali i da nije siguran hoće li Putin "imati hrabrosti" doći na sastanak sa Zelenskim.

Stoga je Trumpu 'pripisao' i zasluge za nagovaranje ruskog predsjednika da pristane na taj sastanak.

Merz je s delegacijom europskih čelnika u ponedjeljak u Washington sudjelovao na sastanku s Trumpom kako bi pružili podršku prisutnom ukrajinskom predsjedniku Zelenskom, ocijenivši i da je Trump  bio "impresioniran što su Europljani došli s jedinstvenim frontom" te da će se njihovi razgovori s američkom administracijom sada okrenuti detaljima o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

