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OŠTEĆEN TOPLOVOD

Rusija ponovno napala most u Kijevu. Bio je pun automobila

Piše Filip Sulimanec,
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Rusija ponovno napala most u Kijevu. Bio je pun automobila
Foto: X/Screenshoot
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Od 1. do 3. listopada Južni i Sjeverni most bili su meta više ruskih napada dronovima, u sklopu pojačane kampanje usmjerene na infrastrukturu u glavnom gradu

Rusija je 4. listopada ujutro dronom pogodila kolnik Sjevernog mosta u Kijevu preko rijeke Dnjipro, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Napad je bio četvrti uzastopni dan tijekom kojeg su ruske snage gađale mostove preko Dnjipra u glavnom gradu.

„Jutros su Rusi ponovno dronom napali Sjeverni most u Kijevu“, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. „Samo ovog tjedna Rusija je protiv Ukrajine upotrijebila više od 1.900 napadačkih dronova, 1.700 zračnih bombi i 25 projektila. Više od 800 dronova bilo je na mlazni pogon.“

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Kličko je rekao da su nakon napada na kolnik Sjevernog mosta na mjesto događaja upućene hitne službe. Kasnije je objavio da je u ruskom napadu oštećen i toplovod, zbog čega je privremeno prekinuta opskrba toplom vodom u dijelovima kijevskog Desnjanskog okruga.

Od 1. do 3. listopada Južni i Sjeverni most bili su meta više ruskih napada dronovima, u sklopu pojačane kampanje usmjerene na infrastrukturu u glavnom gradu.

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