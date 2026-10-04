Rusija ponovno napala most u Kijevu. Bio je pun automobila

Rusija je 4. listopada ujutro dronom pogodila kolnik Sjevernog mosta u Kijevu preko rijeke Dnjipro, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Napad je bio četvrti uzastopni dan tijekom kojeg su ruske snage gađale mostove preko Dnjipra u glavnom gradu.

The moment of the Russian S8000 Banderol cruise missile strike on the "Northern" Bridge across the Dnieper River in Kyiv. pic.twitter.com/Vlfr6yaHJy — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 4, 2026

„Jutros su Rusi ponovno dronom napali Sjeverni most u Kijevu“, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. „Samo ovog tjedna Rusija je protiv Ukrajine upotrijebila više od 1.900 napadačkih dronova, 1.700 zračnih bombi i 25 projektila. Više od 800 dronova bilo je na mlazni pogon.“

Kličko je rekao da su nakon napada na kolnik Sjevernog mosta na mjesto događaja upućene hitne službe. Kasnije je objavio da je u ruskom napadu oštećen i toplovod, zbog čega je privremeno prekinuta opskrba toplom vodom u dijelovima kijevskog Desnjanskog okruga.

Od 1. do 3. listopada Južni i Sjeverni most bili su meta više ruskih napada dronovima, u sklopu pojačane kampanje usmjerene na infrastrukturu u glavnom gradu.