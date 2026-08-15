Krajnje desna Alternativa za Njemačku ostaje jasan favorit s 28 posto. Zeleni ostaju na istom s 13 posto, a Socijaldemokrati i Ljevica na 12 posto.
Merzu sve niža popularnost u tri ključne države uoči izbora
Demokršćani njemačkog kancelara imaju sve slabiju podršku na nacionalnoj razini, dok je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) i dalje najpopularnija stranka u zemlji, samo nekoliko tjedana prije izbora u trima ključnim saveznim državama, pokazuje anketa instituta INSA-e čiji su rezultati objavljeni u subotu.
U svom tjednom istraživanju, koje ta organizacija za istraživanje javnog mnijenja provodi za nedjeljni list Bild am Sonntag, konzervativci kancelara Friedricha Merza, sastavljeni od Kršćansko-demokratske unije i sestrinske joj stranke, bavarske Kršćansko-socijalne unije, sada postižu tek 20 posto podrške.
To je najniža podrška konzervativcima koju je INSA zabilježila od listopada 2021. i jedan postotni bod niža nego prethodni tjedan, ističe dpa.
Krajnje desna Alternativa za Njemačku ostaje jasan favorit s 28 posto. Zeleni ostaju na istom s 13 posto, a Socijaldemokrati i Ljevica na 12 posto.
Izbori u trima državama održavaju se u rujnu.
Saska-Anhalt bira 6. rujna, a slijede Mecklenburg-Vorpommern i Berlin 20. rujna.
Očekuje se da će AfD ostvariti rekordne rezultate. U Saskoj-Anhaltu, stranka bi čak mogla osvojiti dosad neviđenu apsolutnu većinu, što bi joj omogućilo da prvi put uđe u vladu neke savezne države.
INSA je od 10. do 14. kolovoza anketirala 1203 osobe. Institut je procijenio marginu pogreške na plus ili minus 3,1 postotni bod.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+