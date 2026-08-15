Obavijesti

News

Komentari 0
AFD RASTE

Merzu sve niža popularnost u tri ključne države uoči izbora

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Merzu sve niža popularnost u tri ključne države uoči izbora
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Krajnje desna Alternativa za Njemačku ostaje jasan favorit s 28 posto. Zeleni ostaju na istom s 13 posto, a Socijaldemokrati i Ljevica na 12 posto.

Demokršćani njemačkog kancelara imaju sve slabiju podršku na nacionalnoj razini, dok je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) i dalje najpopularnija stranka u zemlji, samo nekoliko tjedana prije izbora u trima ključnim saveznim državama, pokazuje anketa instituta INSA-e čiji su rezultati objavljeni u subotu.

U svom tjednom istraživanju, koje ta organizacija za istraživanje javnog mnijenja provodi za nedjeljni list Bild am Sonntag, konzervativci kancelara Friedricha Merza, sastavljeni od Kršćansko-demokratske unije i sestrinske joj stranke, bavarske Kršćansko-socijalne unije, sada postižu tek 20 posto podrške.

To je najniža podrška konzervativcima koju je INSA zabilježila od listopada 2021. i jedan postotni bod niža nego prethodni tjedan, ističe dpa.

Krajnje desna Alternativa za Njemačku ostaje jasan favorit s 28 posto. Zeleni ostaju na istom s 13 posto, a Socijaldemokrati i Ljevica na 12 posto.

Izbori u trima državama održavaju se u rujnu.

Saska-Anhalt bira 6. rujna, a slijede Mecklenburg-Vorpommern i Berlin 20. rujna.

Očekuje se da će AfD ostvariti rekordne rezultate. U Saskoj-Anhaltu, stranka bi čak mogla osvojiti dosad neviđenu apsolutnu većinu, što bi joj omogućilo da prvi put uđe u vladu neke savezne države.

INSA je od 10. do 14. kolovoza anketirala 1203 osobe. Institut je procijenio marginu pogreške na plus ili minus 3,1 postotni bod.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Gase požar na Dinari, DORH objavio detalje požara kraj Omiša. Izgorjelo 58 kuća
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Gase požar na Dinari, DORH objavio detalje požara kraj Omiša. Izgorjelo 58 kuća

DUGI OTOK U petak navečer buknuo je požar iznad mjesta Brbinj. Vatra se jako brzo proširila. Vatrogasci su objavili dramatičnu snimku...
Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?
NESLUŽBENO

Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?

Prema informacijama MUP-a, Dragana Antešević jedina je osoba čiji je nestanak prijavljen nakon požara na tom području
Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug
PRONAŠLI TIJELO

Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug

Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši u BiH radila kao sezonska radnica. Navodno je bila u automobilu s još dvoje ljudi. Bježali su od požara, u jednom trenutku se udaljila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026