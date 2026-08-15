Merzu sve niža popularnost u tri ključne države uoči izbora

Demokršćani njemačkog kancelara imaju sve slabiju podršku na nacionalnoj razini, dok je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) i dalje najpopularnija stranka u zemlji, samo nekoliko tjedana prije izbora u trima ključnim saveznim državama, pokazuje anketa instituta INSA-e čiji su rezultati objavljeni u subotu.

U svom tjednom istraživanju, koje ta organizacija za istraživanje javnog mnijenja provodi za nedjeljni list Bild am Sonntag, konzervativci kancelara Friedricha Merza, sastavljeni od Kršćansko-demokratske unije i sestrinske joj stranke, bavarske Kršćansko-socijalne unije, sada postižu tek 20 posto podrške.

To je najniža podrška konzervativcima koju je INSA zabilježila od listopada 2021. i jedan postotni bod niža nego prethodni tjedan, ističe dpa.

Krajnje desna Alternativa za Njemačku ostaje jasan favorit s 28 posto. Zeleni ostaju na istom s 13 posto, a Socijaldemokrati i Ljevica na 12 posto.

Izbori u trima državama održavaju se u rujnu.

Saska-Anhalt bira 6. rujna, a slijede Mecklenburg-Vorpommern i Berlin 20. rujna.

Očekuje se da će AfD ostvariti rekordne rezultate. U Saskoj-Anhaltu, stranka bi čak mogla osvojiti dosad neviđenu apsolutnu većinu, što bi joj omogućilo da prvi put uđe u vladu neke savezne države.

INSA je od 10. do 14. kolovoza anketirala 1203 osobe. Institut je procijenio marginu pogreške na plus ili minus 3,1 postotni bod.