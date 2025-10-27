Obavijesti

KOMENTIRAO I ZDS

Mesić: Spominju se jedino branitelji, a što su oni obranili? Pa ono što su partizani osigurali

Piše 24sata,
Okupljanje uoči obilježavanja 80. obljetnice proboja zatočenika iz logora Jasenovac | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bivši predsjednik kritizirao je i današnji odnos prema antifašizmu, ističući da se uloga partizana sustavno zanemaruje. Upozorio je i da se povijest sve češće iskrivljuje

Bivši predsjednik Stjepan Mesić u razgovoru za Novi list govorio je o stanju u društvu, povijesti, politici i svijetu koji, kako kaže, “previše govori o ratu, a premalo o miru”. Unatoč godinama, i dalje aktivno putuje, sudjeluje na međunarodnim skupovima i jasno iznosi svoje stavove. Govoreći o Drugom svjetskom ratu, Mesić se prisjetio vlastitog iskustva i upozorio da se povijest sve češće iskrivljuje:

- Ja imam tu sreću, ili nesreću, da sam preživio Drugi svjetski rat. Ja, koji imam 91 godinu, ja znam što je bilo! Drugi svjetski rat bio je brutalan, jako brutalan. Ubijalo se na svakom koraku! - kaže Mesić.

Kritizirao je i današnji odnos prema antifašizmu, ističući da se uloga partizana sustavno zanemaruje:

- Partizani su oslobodili Hrvatsku u ovim granicama koje danas imamo, ni milimetra više, ni milimetra manje, a branitelji su onda u Domovinskom ratu obranili te granice. Ali danas se spominju jedino branitelji, ali čekaj, a što su oni obranili? Pa ono što su partizani osigurali! To se kod nas zaboravilo i ustrajno se negira uloga partizana u stvaranju današnje Hrvatske - rekao je.

Mesić smatra da su današnje generacije zakinute za povijesno znanje jer obrazovni sustav ne potiče razumijevanje prošlosti. “Mladi viču ‘za dom spremni’ jer nisu dobili nikakvu edukaciju. To nije njihov problem, to je problem školovanja”, kaže.

Govoreći o Jugoslaviji, priznaje i pozitivne strane tog razdoblja: industrijski razvoj, međunarodni ugled i činjenicu da je Tito bio svjetski lider. “Ja sam za vrijeme Tita bio u zatvoru, jer sam htio više demokracije. Ali moramo reći istinu – Jugoslavija je od poljoprivredne zemlje postala industrijska.”

Mesić se osvrće i na današnju globalnu situaciju, zabrinut zbog militarizacije i nedostatka lidera: “Ratom se ništa ne može riješiti, samo diplomacijom. Danas nitko ne govori o miru, svi govore o ratu.”

Iako ima 91 godinu, Mesić se i dalje šali na vlastiti račun:

“Jedna me žena pitala koliko imam godina. Rekao sam: 91. A kako se osjećam? Kao da imam 89!”

Zaključuje kako svijet mora ponovno pronaći razum i vratiti se vrijednostima dijaloga i mira, onima koje, kaže, “uvijek prežive ratove”.

