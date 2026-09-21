Meštrovićev trg u Zapruđu ide u obnovu, Zagreb će za radove dati više od 1,2 milijuna eura

Započela je obnova Meštrovićeva trga u Zapruđu, a radovima će se urediti javni prostor, povećati zelene površine te obnoviti dječja igrališta i urbana oprema. Postojeći drvored, jedan od prepoznatljivih elemenata trga, bit će sačuvan, izvijestili su iz Grada Zagreba.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,25 milijuna eura bez PDV-a, a predviđeni rok završetka je šest mjeseci.

Posebna pažnja posvetit će se zelenilu. Sva postojeća stabla proći će stručnu sanitarnu rezidbu, dok će se na približno 90 odraslih stabala sanirati korijenski sustav kako bi se očuvala njihova vitalnost i stabilnost. Zelene površine bit će proširene i obogaćene novom sadnjom stabala, grmlja i različitog bilja, uz gotovo 1000 četvornih metara novih travnatih površina.

U sklopu obnove uklonit će se dotrajalo opločenje i infrastruktura, a nakon izgradnje novog sustava odvodnje oborinskih voda uredit će se oko 6450 četvornih metara novih opločenih površina. Planirano je i poboljšanje pristupačnosti kroz taktilne površine i rampe, kao i nova dječja igrališta, mjesta za sjedenje, odmor i okupljanje te sadržaji za bicikliste.

U opločenju trga bit će obilježen i 16. meridijan. Iako novija geodetska mjerenja pokazuju da danas ne prolazi samim Meštrovićevim trgom, njegovo obilježavanje ostaje dio povijesne priče i identiteta tog prostora.

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da je Meštrovićev trg jedno od važnijih mjesta okupljanja u Zapruđu te da se obnovom želi očuvati njegov karakter i stvoriti kvalitetniji javni prostor za građane.