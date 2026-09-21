Obavijesti

News

Komentari 0
ŠEST MJESECI RADOVA

Meštrovićev trg u Zapruđu ide u obnovu, Zagreb će za radove dati više od 1,2 milijuna eura

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Meštrovićev trg u Zapruđu ide u obnovu, Zagreb će za radove dati više od 1,2 milijuna eura
Foto: Sinisa Sunara
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U sklopu obnove uklonit će se dotrajalo opločenje i infrastruktura, a nakon izgradnje novog sustava odvodnje oborinskih voda uredit će se oko 6450 četvornih metara novih opločenih površina

Započela je obnova Meštrovićeva trga u Zapruđu, a radovima će se urediti javni prostor, povećati zelene površine te obnoviti dječja igrališta i urbana oprema. Postojeći drvored, jedan od prepoznatljivih elemenata trga, bit će sačuvan, izvijestili su iz Grada Zagreba.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,25 milijuna eura bez PDV-a, a predviđeni rok završetka je šest mjeseci.

Posebna pažnja posvetit će se zelenilu. Sva postojeća stabla proći će stručnu sanitarnu rezidbu, dok će se na približno 90 odraslih stabala sanirati korijenski sustav kako bi se očuvala njihova vitalnost i stabilnost. Zelene površine bit će proširene i obogaćene novom sadnjom stabala, grmlja i različitog bilja, uz gotovo 1000 četvornih metara novih travnatih površina.

U sklopu obnove uklonit će se dotrajalo opločenje i infrastruktura, a nakon izgradnje novog sustava odvodnje oborinskih voda uredit će se oko 6450 četvornih metara novih opločenih površina. Planirano je i poboljšanje pristupačnosti kroz taktilne površine i rampe, kao i nova dječja igrališta, mjesta za sjedenje, odmor i okupljanje te sadržaji za bicikliste.

U opločenju trga bit će obilježen i 16. meridijan. Iako novija geodetska mjerenja pokazuju da danas ne prolazi samim Meštrovićevim trgom, njegovo obilježavanje ostaje dio povijesne priče i identiteta tog prostora.

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da je Meštrovićev trg jedno od važnijih mjesta okupljanja u Zapruđu te da se obnovom želi očuvati njegov karakter i stvoriti kvalitetniji javni prostor za građane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'
ZATRPALI JAMU OTPADOM

HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'

Otpad je stigao 2008. u Prominu. Načelnik Tihomir Budanko traži sanaciju od 2017. Institucije su tražile strpljenje i osnivale povjerenstva, ali problem još nije riješen...
OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela
NOVO POSKUPLJENJE

OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela

Eurosuper će tako poskupjeti za jedan cent po litri, dok će cijena Eurodizela porasti za šest centi
FOTO Josipa Rimac priznala sve! Ovako se nekadašnja 'kninska kraljica' mijenjala...
'SPORT I GLAZBA'

FOTO Josipa Rimac priznala sve! Ovako se nekadašnja 'kninska kraljica' mijenjala...

Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026