Obavijesti

News

Komentari 3
PROMJENA VREMENA

Meteoalarm za cijelu Hrvatsku! Nakon minusa stiže nam južina

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Meteoalarm za cijelu Hrvatsku! Nakon minusa stiže nam južina
Foto: Pixsell/dhmz/canva

Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice izdano je za ponedjeljak za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju

Admiral

Hladno i vedro jutro probudilo je građane na prvi radni dan u tjednu. U nekim dijelovima Hrvatske temperature su se jutros spustile debelo ispod nule, u Gospiću je bilo -16 °C, u Požegi  i Varaždinu -14°C, u Karlovcu -13 °C...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Započela skijaška sezona na Sljemenu 04:16
Zagreb: Započela skijaška sezona na Sljemenu | Video: 24sata/pixsell

Tijekom dana u kontinentalnom dijelu i na istoku temperatura će ići maksimalno do 3 Celzijeva stupnja, a na moru i do 10.

Foto: DHMZ

- U noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici kiše i snijega. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, ujutro na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverac, na jugu u prvom dijelu dana jak, a na sjevernom dijelu zapuhat će jugozapadnjak i jugo - navodi DHMZ.

Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice izdano je za ponedjeljak za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju. Gospićka i kninska regija su pod žutim upozorenjem zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice.

Foto: DHMZ

U utorak je stanje dosta povoljnije. Za zagrebačku, osječku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog snijega i poledice.

- Malo kiše je moguće na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju i jak, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na Jadranu 1 do 6, a najviša između 4 i 9, na Jadranu 8 i 13 °C - najavili su prognostičari. Kako će tjedan odmicati, tako će se polako i Hrvatska grijati, a temperature će svakog dana porasti za koji stupanj...

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
Ovo su fotke mlade policajke zbog kojih traže da je otpuste!
SKANDAL U NEW YORKU

Ovo su fotke mlade policajke zbog kojih traže da je otpuste!

NEW YORK Dannah Battino (28) objavljivala je sadržaj na stranici za odrasle. To se pročulo nakon što su kolege počele dijeliti te fotografije. Sad je zbog svega u postaju u Queens ušla unutarnja kontrola. Kolege traže da mlada policajka dobije otkaz, sindikat je brani: 'To je njezina privatna stvar'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026