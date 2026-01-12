Meteoalarm za cijelu Hrvatsku! Nakon minusa stiže nam južina

Hladno i vedro jutro probudilo je građane na prvi radni dan u tjednu. U nekim dijelovima Hrvatske temperature su se jutros spustile debelo ispod nule, u Gospiću je bilo -16 °C, u Požegi i Varaždinu -14°C, u Karlovcu -13 °C...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:16 Zagreb: Započela skijaška sezona na Sljemenu | Video: 24sata/pixsell

Tijekom dana u kontinentalnom dijelu i na istoku temperatura će ići maksimalno do 3 Celzijeva stupnja, a na moru i do 10.

Foto: DHMZ

- U noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici kiše i snijega. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, ujutro na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverac, na jugu u prvom dijelu dana jak, a na sjevernom dijelu zapuhat će jugozapadnjak i jugo - navodi DHMZ.

Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice izdano je za ponedjeljak za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju. Gospićka i kninska regija su pod žutim upozorenjem zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice.

Foto: DHMZ

U utorak je stanje dosta povoljnije. Za zagrebačku, osječku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog snijega i poledice.

- Malo kiše je moguće na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju i jak, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na Jadranu 1 do 6, a najviša između 4 i 9, na Jadranu 8 i 13 °C - najavili su prognostičari. Kako će tjedan odmicati, tako će se polako i Hrvatska grijati, a temperature će svakog dana porasti za koji stupanj...

