DIO ZEMLJE U CRVENOM

Meteoalarm za cijelu Hrvatsku! U nedjelju temperature do 39°C

Sunčano i vruće vrijeme nastavit će se i u ponedjeljak, a prognostičari prognoziraju opasnost od toplinskog udara.

Sunčano i jako vruće vrijeme čeka gotovo cijelu Hrvatsku za kraj tjedna. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 19, a na Jadranu od 21 do 27°C. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije i do 39°C.

- U nedjelju u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vrlo vruće s najvišom temperaturom zraka oko 36°C. Jutarnja svježina bit će manje izražena, a olakšanje neće donositi ni vjetar jer će većinom biti slab - navodi prognostičarka Kristina Klemenčić Novinc za HRT.

I u središnjoj Hrvatskoj će umjeren sjeveroistočnjak zapuhati tek potkraj dana na sjeveru. Uz obilje sunčanih sati nakon jutarnje temperature između 17 i 19°C, poslijepodnevne vrijednosti će porasti do 36°C.

- Na sjevernom Jadranu i do 37°C, pa postoji vrlo velika opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje. Noć u Gorskoj Hrvatskoj još razmjerno povoljna za noćni odmor. Tijekom dana sunčano, duž obale na sjevernog Jadrana uz maestral duž obale, a navečer će zapuhati umjerena bura - dodaje.

Sunčanu Dalmaciju čekaju temperature i do 38°, a isto će biti na jugu Hrvatske. Sunčano i vruće vrijeme nastavit će se i u ponedjeljak, a prognostičari prognoziraju opasnost od toplinskog udara.

