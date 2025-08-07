Obavijesti

Vraćaju se paklene vrućine. Temperature i do 37 stupnjeva

U petak će vrijeme biti sunčano, stabilno i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu ujutro burin, zatim mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Ljeto nije gotovo, a tome svjedoči i toplinski val koji slijedi u predstojećim danima. U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu, uz obilje sunca i slab vjetar, dnevna temperatura zamjetno porasti te će najviše vrijednosti biti do 32 stupnja, rekao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing.

I u središnjoj Hrvatskoj danju toplije, sunčano i slab vjetar. Ujutro moguća sumaglica ili nakratko lokalna magla, te najniža temperatura između 12 i 14 °C. Poslijepodne najviša od 29 do 32 °C. 

 - I na Jadranu će vikend i početak novoga tjedna obilježiti sunce, vedrina i dnevna vrućina te tople i vrlo tople noći, u ponedjeljak većinom i bura. Toplinski val koji može djelovati na zdravlje proširit će se na cijelu obalu i vrhunac dosegnuti u ponedjeljak, čak uz crveno upozorenje - najvišeg moguće stupnja - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

VREMENSKA PROGNOZA Sunčano i vruće, izdali alarme za obalu zbog jakog vjetra
Sunčano i vruće, izdali alarme za obalu zbog jakog vjetra

U petak će vrijeme biti sunčano, stabilno i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu ujutro burin, zatim mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na obali i otocima između 19 i 24 °C. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C.

Dodao je da će u narednim danima postojati opasnosti od vrućina, a temperatura bi mogla ići i do 37 °C. 

