Meteorolozi najavili prognozu za vikend: Stiže nam i snijeg

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno, objavio je DHMZ. Mjestimična kiša uglavnom u Dalmaciji, a još ujutro i na istoku zemlje. U unutrašnjosti lokalno jutarnja magla. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ponegdje umjerena bura, podno Velebita i jaka, na krajnjem jugu u početku jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 9 i 14 °C, a u gorju malo niža.

U subotu će biti promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno. Povremeno može pasti malo kiše, osobito u Dalmaciji, a u gorskoj Hrvatskoj i malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a na jugu još ujutro jugo. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna od 6 do 9, na Jadranu od 9 do 13 °C.

U nedjelju se već očekuje postupno razvedravanje, pa će novi radni tjedan početi u sunčanom tonu uz hladna jutra i mraz.

DHMZ je za subotu izdao narančasto upozorenje zbog jakog vjetra ua Kvarner i Velebitski kanal te žuto za ostali dio obale.

