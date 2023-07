Meteorolozi upozoravaju: U tri regije upalio se alarm, očekuje nas nevrijeme s kišom i olujom

Državni hidrometeorološki zavod za danas prognozira promjenljivo i nestabilno vrijeme, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu i područjima uz njega. U Dalmaciji je najveća vjerojatnost jačeg grmljavinskog nevremena s obilnim pljuskovima. Vjetar na kopnu uglavnom slab, duž obale će puhati umjereno, na južnom dijelu i jako jugo, a prolazno i bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17 na kopnu te od 18 do 22 na moru, a najviša dnevna većinom od 22 do 27°C.

Na Jadranu i u zaobalju moguće su lokalno veće količine kiše i bujične poplave, posebno prema jugu.

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je na Twitteru da su prognostičari izdali narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme za 1. srpnja. Izraženi pljuskovi s grmljavinom i mjestimice obilnom oborinom predviđeni su u splitskoj, kninskoj i dubrovačkoj regiji.

Upozorenja DHMZ-a

Prema upozorenjima DHMZ-a, u splitskoj i kninskoj regiji moguća je mjestimice obilnija kiša, s količinom oborine od 30 do 40 mm te grmljavinsko nevrijeme s vjerojatnošću grmljavine većom od 80 posto.

U Dubrovačkoj regiji moguća je mjestimice još obilnija kiša, od 40 do 80 milimetara.

Lokalno je u sve tri regije moguća i tuča.

Kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Meteorologinja Tomislava Hojsak iz DHMZ-a za HRT je pripremila detaljnu prognozu vremena za vikend.

Subota će na istoku početi djelomice sunčano. Kiša se očekuje tek u drugom dijelu dana, ali ne posvuda jer će biti u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom. Popodne će prolazno zapuhati umjeren vjetar južnih smjerova.

Dnevna temperatura oko 26. Promjenjivo oblačno bit će u središnjim predjelima. Popodne i navečer poneki pljusak s grmljavinom, osobito uz granicu sa Slovenijom i jače izražen. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna od 25 do 27.

U noći i prijepodne nestabilno će biti na sjevernom Jadranu, gdje pljuskovi lokalno mogu biti izraženi. Popodne na moru sunčanije, a pljuskovi se sele u unutrašnjost Istre i u gorje. Puhat će umjereno jugo i južni vjetar. Dnevna temperatura od 21 do 26.

I dijelove Dalmacije već će ujutro zahvatiti nestabilnosti, a ovdje je i najveća vjerojatnost grmljavinskog nevremena s obilnom kišom. Popodne pljuskovi većinom u unutrašnjosti, a na moru više sunca, no ne i stabilno.

Puhat će umjereno jugo i istočni vjetar, na otvorenom moru mjestimice i jak. Grmljavinsko nevrijeme s obilnom kišom moguće je prijepodne i na jugu, no uz promjenjivu naoblaku poneki jači pljusak ne može se isključiti ni popodne.

Umjereno do jako jugo navečer će postupno slabjeti. Dnevna temperatura oko 26 stupnjeva.

Idućih će dana na kopnu prevladavati sunčano, no neće biti posve stabilno. Stoga je svakog dana moguć izolirani pljusak; u nedjelju su izgledniji na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije, u ponedjeljak u središnjim predjelima, a u oblačniji utorak bit će ih posvuda.

Danju vrlo toplo, u ponedjeljak i vruće te sparno. Na Jadranu pretežno sunčano i sve toplije. Poslijepodnevni pljuskovi očekuju se uglavnom u zaobalju, no poneki se može spustiti i do obale. Vjerojatnost za kišu i grmljavinu povećana je u nedjelju na jugu, a uz jače naoblačenje u utorak na sjevernom Jadranu. Puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na sjeveru i malo bure.