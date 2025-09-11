Obavijesti

News

Komentari 0
OZLIJEĐENO 19 LJUDI

Mexico City: U eksploziji cisterne za gorivo poginulo troje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mexico City: U eksploziji cisterne za gorivo poginulo troje
4
Foto: Quetzalli Blanco/REUTERS

Tri su osobe preminule od zadobivenih ozljeda nakon što je u srijedu u istočnom dijelu Mexico Cityja eksplodirala cisterna za gorivo, priopćile su vlasti u srijedu navečer

U eksploziji, koja se dogodila dok se vozilo kretalo mostom u Iztapalapi, gusto naseljenoj četvrti megalopolisa, ozlijeđeno je i 70 osoba, uključujući nekoliko s opeklinama drugog i trećeg stupnja, prema izvoru. Najmanje 19 ozlijeđenih zadobilo je opekline drugog i trećeg stupnja, ozlijeđenima je pružena pomoć u najbližim javnim bolnicama, a eksplozija je prouzročila i veliku materijalnu štetu. Snimke emitirane na televiziji i društvenim mrežama pokazale su trenutak eksplozije. Bila je snažna i proizvela je ogromne plamenove vidljive izdaleka. Na snimci se vidi žena koja drži bebu s vidljivim ozljedama na rukama i licu. Vidljiva su i dvojica muškaraca s djelomično izgorjelom odjećom i oštećenom kožom. Druga snimka prikazuje desetke ljudi kako bježe s mjesta nesreće, izgledajući prestravljeno, s plamenom u pozadini.

"Iz snimki nadzornih kamera znamo da su ljudi bili u plamenu dok su napuštali svoja vozila", rekao je novinarima Pablo Vazquez, tajnik za sigurnost glavnog grada.

STRAVA Tragedija u Meksiku: Deset mrtvih i 61 ozlijeđen u sudaru teretnog vlaka i autobusa
Tragedija u Meksiku: Deset mrtvih i 61 ozlijeđen u sudaru teretnog vlaka i autobusa

Eksplozija je oštetila i otprilike 28 vozila, a uzrok istražuje tužiteljstvo.

Čini se da je cisterna, koja je prevozila gotovo 50.000 litara goriva, eksplodirala nakon što se prevrnula na autocesti, rekla je gradonačelnica Mexico Cityja Clara Brugada. 

Gas tanker explosion leaves multiple injured after overturning, in Mexico City
Foto: Alberto Fajardo/REUTERS

Druga je ovo velika nesreću na autocestama u Meksiku ovog tjedna, u ponedjeljak je najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u sudaru teretnog vlaka i autobusa u Atlacomulcu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025