Mexico City: U eksploziji cisterne za gorivo poginulo troje

U eksploziji, koja se dogodila dok se vozilo kretalo mostom u Iztapalapi, gusto naseljenoj četvrti megalopolisa, ozlijeđeno je i 70 osoba, uključujući nekoliko s opeklinama drugog i trećeg stupnja, prema izvoru. Najmanje 19 ozlijeđenih zadobilo je opekline drugog i trećeg stupnja, ozlijeđenima je pružena pomoć u najbližim javnim bolnicama, a eksplozija je prouzročila i veliku materijalnu štetu. Snimke emitirane na televiziji i društvenim mrežama pokazale su trenutak eksplozije. Bila je snažna i proizvela je ogromne plamenove vidljive izdaleka. Na snimci se vidi žena koja drži bebu s vidljivim ozljedama na rukama i licu. Vidljiva su i dvojica muškaraca s djelomično izgorjelom odjećom i oštećenom kožom. Druga snimka prikazuje desetke ljudi kako bježe s mjesta nesreće, izgledajući prestravljeno, s plamenom u pozadini.

"Iz snimki nadzornih kamera znamo da su ljudi bili u plamenu dok su napuštali svoja vozila", rekao je novinarima Pablo Vazquez, tajnik za sigurnost glavnog grada.

Eksplozija je oštetila i otprilike 28 vozila, a uzrok istražuje tužiteljstvo.

Čini se da je cisterna, koja je prevozila gotovo 50.000 litara goriva, eksplodirala nakon što se prevrnula na autocesti, rekla je gradonačelnica Mexico Cityja Clara Brugada.

Foto: Alberto Fajardo/REUTERS

Druga je ovo velika nesreću na autocestama u Meksiku ovog tjedna, u ponedjeljak je najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u sudaru teretnog vlaka i autobusa u Atlacomulcu.