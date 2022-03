'Mi ne znamo što radimo, a vi se nemate zašto brinuti'. Znaju tek da je letjelica stigla s istoka...

I politički i vojni vrh pokušavali su ovih dana umiriti javnost ponavljajući da je Hrvatska sigurna, nakon što je letjelica teška 6 tona i duga 14 metara pala samo 50-ak metara od studentskog doma u kojem boravi 4500 studenata i samo je pukom srećom izbjegnuta golema tragedija. Međutim, sudeći prema njihovim kontradiktornim izjavama, javnost, koja je potpuno uznemirena, nema prevelik razlog povjerovati im.

- Ovo je mogla biti Ljubljana, Budimpešta. Ova je raketa mogla pasti i na nuklearku. Ovdje je očito da nije bila dobra reakcija niti je bila dobra komunikacija s drugim zemljama. Iz ovog moramo puno naučiti. Ovo upućuje na potrebu tjesnije suradnje NATO-a. Ovakvu situaciju ne možemo tolerirati niti bi se ona smjela dogoditi. Ovo je bila čista i jasna prijetnja i tu se moralo reagirati i u NATO-u i u EU. Dignut ćemo to na sva tijela EU - rekao je premijer Andrej Plenković, koji se u subotu ujutro pojavio na mjestu pada letjelice.

Plenković: Sigurnost nije ugrožena

U vrijeme pada letjelice na Zagreb Plenković je bio na summitu u Versaillesu s ostalim šefovima članica EU, pa uz sebe, kako je rekao, nije imao mobitel. Tako da je za incident doznao tek poslije, pa je o njemu on sam, kaže, izvijestio Orbana, koji je s njim bio na summitu u Francuskoj. Ni on nije imao mobitel kraj sebe.

Nakon izjava da je tu bila riječ o čistoj prijetnji i da je raketa jednako tako mogla pasti i na nuklearku, Plenković je ubrzo istaknuo i kako "sigurnost nije ugrožena". Građani bi se, eto, trebali opustiti s obzirom na to da premijer kaže kako smo sigurni.

Iako je svima poznato da se Plenković i predsjednik Zoran Milanović međusobno ne podnose, da se u svim stavovima i mišljenjima potpuno razilaze, u ovom slučaju i Milanović je odlučio poručiti javnosti da jednostavno ostane smirena.

Milanović: Pozivam građane da budu mirni

- Pozivam građane da budu mirni jer ovakve stvari se u sukobima ovakve vrste mogu dogoditi. Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske, to je prvi i drugi dojam. Određene proceduralne stvari moramo preispitati i utvrditi kako je moguće da je do ovog došlo a da letjelica veličine aviona nije srušena na putu od Ukrajine do Zagreba - rekao je Milanović, valjda očekujući kako bi informacija da se "ovakve stvari u sukobima ovakve vrste mogu dogoditi" jednostavno trebala umiriti javnost.

Nakon toga je Milanović dodao: "Mene najviše zanima kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena nad teritorijem članice NATO-a, a da to nitko ne vidi". Na pitanje u kakvom je stanju hrvatska protuzračna obrana predsjednik je rekao kako je u onakvom koliko se u nju ulaže.

Valjda bi i ta informacija trebala potaknuti građane da "ostanu mirni".

Izvor: MORH mora raditi pritisak na političke strukture NATO saveza

Ništa veće povjerenje ne ulijeva ni izjava načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, Roberta Hranja. Dakle, letjelica od šest tona preletjela je Rumunjsku, zatim Mađarsku, a da nitko o tome nije obavijestio Hrvatsku, a Hranj kaže da se možemo osloniti na svoje saveznike.

- Hrvatska u protuzračnom smislu dio je šireg NATO-ova sustava. Naš sustav mora biti još bolji, ali možemo se osloniti na saveznike. Što se nas tiče, letjelica je praćena od ulaska u Hrvatsku do pada - objasnio je te istaknuo da "sustav nije zakazao".

- MORH mora raditi pritisak na političke strukture NATO saveza zbog pada letjelice na Zagreb, a načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH na vojne saveze. Mađari nisu nikog u Hrvatskoj kontaktirali vezano za letjelicu - kazao je za 24sata dobro upućeni izvor blizak MORH-u.

Ministar obrane Mario Banožić posebno je umirio javnost zaključivši da Hrvatska nije mogla učiniti mnogo toga.

- Što bismo mogli napraviti u vremenu od sedam minuta, realno - retorički se upitao Banožić.

