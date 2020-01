Mi nosimo glavu u torbi, jedan čuvar ide na 150 kriminalaca...

U sindikatu stalno upozoravaju na nedostatak pravosudnih policajaca, da su opterećeni poslom, male su plaže i vjerojatno su već izgubili koncentraciju za samo sprovođenje zatvorenika u bolnicu. Mi ne želimo nikoga opravdavati, ali želimo da se istraga provede kako treba i da se konačno počnu rješavati problemi.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rekao nam je to predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske Armin Tatarević nakon što je dvojici mladih pravosudnih policajaca u nedjelju ujutro iz Vinogradske bolnice u Zagrebu pobjegao krijumčar ljudima iz Srbije, Ivan Đorđević (31). Gotovo dva dana je trajala potraga za njim. Uhvatili su ga u nedjelju navečer u zagrebačkoj Volovčici. Prepratili su ga nakon toga natrag u Remetinec. Predsjednik sindikata Tatarević kaže kako prvo treba vidjeti je li provedena dobra procjena, je li možda trebalo biti tri ili četiri policajca koja bi čuvala zatvorenika, jesu li upozoreni da se radi o stranom državljaninu koji je spreman za bijeg i zatim vidjeti jesu li policajci reagirali po pravilima službe.

Nemaju dobru obuku

- Policajci nisu dobro obučeni. Jako malo se ulaže u opremu i edukaciju pravosudnih policajaca. To su mladi kolege kojima nitko nije davao primjere niti ih upozoravao što se događalo sve ovo vrijeme. Nema sustava mentorstva, da stariji i iskusniji kolega poduči mlađeg. Oni s tim nisu upoznati. Problem je i što na Akademiju za pravosudne policajce dolaze ljudi koji su tek godinu dana u sustavu pa predaju iz pravila službe i zakona, ali nitko im ne prenosi konkretna znanja, a znanje i iskustvo su najbitniji u ovom našem poslu - kaže Tatarević.

3255 kuna je osnovica plaće za pravosudne policajce s nekoliko godina staža. S dodacima plaća im se penje na 4650 kn.

je osnovica plaće za pravosudne policajce s nekoliko godina staža. S dodacima plaća im se penje na 4650 kn. 5700 kuna je plaća pravosudnih policajaca koji su na pragu umirovljenja i koji rade samo jutarnje smjene. Može biti viša ako rade noćne smjene.

je plaća pravosudnih policajaca koji su na pragu umirovljenja i koji rade samo jutarnje smjene. Može biti viša ako rade noćne smjene. 900 pravosudnih policajaca nedostaje u zatvorskom sustavu. U 2018. sistematizirano je 3558 radnih mjesta, a popunjeno je bilo samo 2611.

u zatvorskom sustavu. U 2018. sistematizirano je 3558 radnih mjesta, a popunjeno je bilo samo 2611. 11.325 ljudi prošlo je kroz zatvorski sustav u 2018. godini. Događa se da jedan pravosudni policajac pazi na 150 zatvorenika.

Prema njegovoj procjeni, u sustavu nedostaje tristotinjak pravosudnih policajaca. No ta brojka je, čini se, i veća. U zatvorskom sustavu sistematizirano je 3558 radnih mjesta, a popunjeno ih je bilo 2611. Nedostaje 900 ljudi, a ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je u Vladi na predstavljanju izvješća o zatvorskom sustavu rekao kako je sve u redu, da je zatvorski sustav organiziran i funkcionira.

- Na natječaje za pravosudne policajce već godinama se javlja jako malo ljudi. Kad se raspiše natječaj kojim se traži popunjavanje 20-ak radnih mjesta, na njega se javi jedva deset ljudi, a na testiranje ih dođe i manje. A nekad se na raspisani natječaj za 20-ak radnih mjesta javljalo i do 500 ljudi. I kad uđu u službu, pola ih odustane nakon dva do tri mjeseca, kad vide platne liste - nabraja Tatarević. Naime, plaća mlađeg pravosudnog policajca, koji ima od pet do šest godina staža, iznosi 4650 kuna. No to je s 30 posto dodatka na uvjete rada. Znači, osnovna plaća iznosi oko 3255 kuna. Njihovi kolege, s 35 godina staža, koji su već na pragu za umirovljenje i koji rade samo jutarnje smjene, imaju oko 5700 kuna. Ta plaća im može biti i veća ako rade i noćne smjene i vikende.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

- Ljudi je malo. Gotovo u svim zatvorima i kaznionicama nedostaje ljudi. Samo u Remetincu nedostaje 70-ak ljudi. U takvim uvjetima posao je teško organizirati jer jedan pravosudni policajac ponekad vodi računa o oko 150 zatvorenika - ističe predsjednik sindikata. U SPPH upozoravaju kako od onih u sustavu, čak 57 posto su voditelji i šefovi koji imaju plaće od desetak tisuća kuna te koji ili nemaju ili imaju malo doticaja sa zatvorenicima. Sustav napredovanja je naopak, upozoravaju nas pravosudni policajci. Ljudi se kadroviraju po podobnosti, a radna mjesta za voditelje i šefove se ne popunjavaju internim natječajima. Glavni problem je što pravosudni policajci nemaju kontrolu nad onim što se događa unutar soba.

Pravosudni policajci paze na oko 4000 zatvorenika. Hrvatski zatvori su puni, ali pritvorenika. Puno ih je više od osuđenika koji služe pravomoćne presude za kaznena djela i prekršaje. Dok u EU u prosjeku pritvorenici čine 20 posto zatvorske populacije, a ostali služe kazne, kod nas je čak 55 posto pritvorenika. Čak i kad bi se iz statistike izbacilo “prekršajce” i gledalo samo kaznene postupke, u 2017. je u zatvoru bilo 4614 odraslih osuđenika naspram 4241 pritvorenika. Sve to otežava i pravosudnim policajcima koji se moraju nositi s velikim brojem zatvorenika. Problem je i što pravosudni policajci često moraju raditi poslove koji nisu u opisu njihova radnog mjesta. Naime, u zatvorskom sustavu postoji manjak liječnika i medicinskih sestara pa pravosudni policajci dijele lijekove pritvorenicima i zatvorenicima. Uz to, štedi se na plaćanju prekovremenih i do samog narušavanja sigurnosti pravosudnih policajaca.

Bjegunac se kaje, ali ne staje...

Državljanina Srbije, Ivana Đorđevića (31), uhitili su u ponedjeljak navečer na zagrebačkoj Volovčici. On je pobjegao u nedjelju iz Vinogradske bolnice, u koju su ga dopratila dva mlada pravosudna policajca. Pustili su ga na zahod bez nadzora, a on je šmugnuo kroz prozor. Đorđević je u lipnju 2019. godine u unajmljeno vozilo ukrcao 33 migranta te ih vozio autocestom. Nakon što ga je policija pokušala zaustaviti, nastavio je bježati.

Udario je nekoliko puta u policijski auto te u vožnji probio i pokretnu rampu na naplatnoj postaji. Potom je udario i u policijsku blokadu. Na sudu je priznao krivnju te izrazio žaljenje i kajanje. Dobio je četiri godine kazne. Međutim, pitanje je koliko se zaista kajao kad je u nekoliko navrata prilikom počinjenja kaznenog djela udario u policijski auto, a potom još i pobjegao od pravosudnih policajaca.