Zbrisao iz zahoda: Rekao da je progutao bateriju u Remetincu

Policija još traga za državljaninom Srbije Ivanom Đorđevićem (31), koji je iskoristio neopreznost dvojice pravosudnih policajaca koji su ga čuvali i u nedjelju im pobjegao iz zahoda KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Đorđević je u noći na nedjelju u Remetincu obavijestio pravosudne policajce da je progutao bateriju. U zatvoru, neslužbeno doznajemo, tijekom noći nema liječnika, pa su ga, kako nije bila riječ o hitnom slučaju, u nedjelju ujutro odlučili odvesti u KBC Sestre milosrdnice u na pregled. Zadatak su dobila dva mlad pravosudna policajca. Dok su u bolnici čekali na liječnički pregled i nalaze, Đorđević je zatražio da ga puste na zahod u prizemlju. Pustili su ga bez uobičajenih sigurnosnih mjera.

Stegovno će odgovarati

Nisu prije toga provjerili je li prozor u toaletu zatvoren i može li se kroz njega izaći, nisu mu noge vezali lisicama kako bi mu otežali kretanje i mogućnost bijega, nisu išli s njim na toalet niti ga držali na oku kroz odškrinuta vrata... Đorđević je ugrabio priliku koja mu se pružila i u nedjelju u 11.15 sati pobjegao.

- Bili su uz njega i provjerili prostoriju, no nisu uzeli u obzir da može pobjeći i kroz prostoriju do zahoda. Cijelo vrijeme bili su ispred vrata toaleta. Kad su primijetili da se ne vraća, ušli su u prostoriju koja se nalazi do zahoda, u kojoj je prozor. Njihova procjena bila je da je zid u toj prostoriji previsok da ga čovjek njegove konstitucije može preskočiti - rekla je ravnateljica Uprave za zatvorski sustav Jana Špero.

Krijumčario 33 ljudi

No prevarili su se. Dodala je kako će protiv dva pravosudna policajca pokrenuti stegovni postupak zbog teške povrede službene dužnosti. PU zagrebačka raspisala je tjeralicu za Đorđevićem. On se u pritvoru nalazi od lipnja prošle godine, kad se kombijem punim ilegalnih migranata, nakon višesatnog praćenja, zabio u policijsku blokadu kod Lučkog.

Foto: MUP

Policija ga je 3. lipnja pokušala zaustaviti na autocesti A1 kraj odmorišta Janjče. No vozač Citroën Jumpera zagrebačkih registracija ignorirao je policijske sirene i upozorenja te nastavio juriti autocestom. Nekoliko je puta pokušao izgurati policajce s ceste. Krenuli su u potjeru za njim, ali morali su paziti i na sigurnost drugih vozila. Na naplatnim kućicama Lučko postavili su mu blokadu. Nakon gotovo 20 minuta potjere probio je rampu na Lučkom i udario u blokadu. Tu su ga i uhitili. U kombiju je vozio 33 ‘ilegalca’, koji nisu bili ozlijeđeni, kao ni policajci. Đorđević je bio teško ozlijeđen. Liječili su ga u KBC-u Zagreb. Nakon što se oporavio, završio je u Remetincu, gdje, neslužbeno doznajemo, nije pravio probleme.

Krajem listopada 2019. sudac ga je, nakon što je priznao krivnju, ali nije prihvatio kaznu, nepravomoćno osudio na četiri godine zatvora. On se 21. studenog žalio na presudu. Osim ovog postupka, protiv njega se, doznaje Jutarnji list, vode postupci na županijskim sudovima u Karlovcu i Velikoj Gorici. Nakon što je nepravomoćno osuđen, Đorđević se žalio na rješenje o određivanju pritvora, ali mu je Županijski sud u V. Gorici odbio tu žalbu i produljio pritvor. U Remetincu je ostao jer kao državljanin Srbije ničim nije bio vezan za Hrvatsku, te je postojala opasnost da bi, ako bi ga pustili na slobodu, mogao postati nedostupan Hrvatskom pravosuđu ili čak i pobjeći. To je i učinio.

Pobjegao iz bolnice u Zadru

Đorđević nije jedini zatvorenik koji je iskoristio odlazak u bolnicu kako bi pobjegao.

Podsjetimo, Ivan Makijenko iz Gornjega Karina 21. kolovoza 2014. pobjegao je iz Opće bolnice Zadar. Makijenko se u zadarskom zatvoru onesvijestio te su ga prevezli u “civilnu” bolnicu. No pratio ga je samo jedan policajac.

Njemu je u bolnicu došla smjena, pa je od drugog Makijenko zatražio da ga odvede na zahod. Nakon toga oborio je policajca te skočio kroz prozor s pet metara visine. Na slobodi je prvo ukrao skuter, a potom i automobil te mu se izgubio trag. Uhitili su ga četiri dana kasnije u dramatičnim okolnostima. Policija ga je opkolila u Vodicama i s njim dva sata pregovarala. Grad su tad okupirali policajci u pancirkama, a zatvorili su i Jadransku magistralu. Makijenko je tijekom pregovara izlazio iz automobila, govorio i da ima bombu, a 20-ak minuta prije uhićenja iz automobila je izašao držeći pištolj u desnoj ruci. Uhitili su ga u automobilu opkolivši ga s više strana.

Iz šibenske bolnice je 2015. pobjegao zatvorenik Giovanni Nanut. Njega su 13. prosinca 2015. iz Okružnog zatvora u Šibeniku dovezli na pregled u bolnicu nakon što je u zatvoru ozlijedio glavu. Nanut je iznenada odgurnuo pravosudnog policajca, koji je leđima pao na radijator, i pobjegao. Nanut, koji se nakon tri mjeseca sam došetao do zatvora, tvrdio je da ga je pravosudni policajac

ostavio samog u čekaonici bez lisica na rukama. Ostao je, tvrdio je, u čekaonici sjediti još minutu, a onda se, kad je čuo da se policajci smiju u kabini, ustao i odšetao iz bolnice.

Nije se vratio sa sprovoda

Zatvorenici ne bježe samo iz bolnica. Koriste svaku priliku. Stjepan Mihovilović (25) iz Klisa bio je u zatvoru u Šibeniku na odsluženju zatvorske kazne zbog razbojstva. No 26. rujna 2012. u pratnji pravosudnih policajaca pustili su ga na sprovod svojoj teti u Bristivici u Kaštelanskoj zagori. Tijekom pogreba pobjegao je čuvarima i uskočio u automobil koji ga je čekao pokraj ceste. Na slobodi je proveo desetak sati. Naime, pripadnici splitske policije uhitili su ga iste večeri u klubu Tropic na Bačvicama, pisala je svojedobno Slobodna Dalmacija.

U hrvatskim zatvorima i kaznionicama lani je bilo pet pokušaja bijega. Neki su iz zatvora bježali i više puta. Javnosti je najpoznatiji primjer Bojana Dragičevića. Opljačkao je dvije banke u Šibeniku 2005. Osuđen je na četiri godine i dva mjeseca, a u bijegu je bio do 2012. godine, kad je uhićen u Bosni i Hercegovini i izručen Hrvatskoj. Spretan poput pantere, prvo je pobjegao iz Lepoglave, ali su ga uhvatili za pola sata. Drugi put je pobjegao iz zatvora u Puli 2014. Tijekom šetnje zatvorskim krugom preskočio je zid visok oko četiri metra. Pravosudna je policajka, koja je od njega bila udaljena oko osam metara, zapucala triput u zrak i dvaput prema njemu. Nije ga pogodila. Uhitili su ga lani u Novom Sadu.

Kronologija bijega

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Šefe, progutao sam bateriju

U noći na nedjelju Đorđević je pravosudnim policajcima u zagrebačkom zatvoru rekao da je progutao bateriju. Kako tijekom noći u Remetincu nemaju liječnika, ujutro su ga odvezli u KBC Sestre milosrdnice na pregled.

Izigrao ih jer se nisu držali pravila

Dva mlada pravosudna policajca čekala su s njim na pregled. Kad im je rekao da mora na zahod, nisu provjerili može li pobjeći, nisu mu vezali noge i nisu ga nadzirali.

Tragaju za opasnim bjeguncem

Policija je izdala nalog za raspisivanjem tjeralice za Đorđevićem, koji je državljanin Srbije, gdje ima prebivalište i gdje mu živi obitelj. Po svemu sudeći, riječ je o opasnom bjeguncu