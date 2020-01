Zatvorenika koji im je zbrisao kroz zahod ulovili u Zagrebu

Zagrebačka policija večeras je uhitila Ivana Đorđevića (32) koji je iskoristio neopreznost dvojice pravosudnih policajaca i pobjegao im iz zahoda KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Kako navode, Đorđevića su priveli oko 20.50 sati na Borongajskoj ulici. Nakon uhićenja će ga prepratiti u Remetinec.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako navodi Jutarnji, Đorđevića su pripadnici jedinice za potrage zagrebačke Policijske uprave uhitili u hostelu na području Volovčice.

Podsjetimo, Đorđević je u noći na nedjelju u Remetincu obavijestio pravosudne policajce da je progutao bateriju. U zatvoru, neslužbeno doznajemo, tijekom noći nema liječnika, pa su ga, kako nije bila riječ o hitnom slučaju, u nedjelju ujutro odlučili odvesti u KBC Sestre milosrdnice u na pregled. Zadatak su dobila dva mlad pravosudna policajca. Dok su u bolnici čekali na liječnički pregled i nalaze, Đorđević je zatražio da ga puste na zahod u prizemlju. Pustili su ga bez uobičajenih sigurnosnih mjera.

- Bili su uz njega i provjerili prostoriju, no nisu uzeli u obzir da može pobjeći i kroz prostoriju do zahoda. Cijelo vrijeme bili su ispred vrata toaleta. Kad su primijetili da se ne vraća, ušli su u prostoriju koja se nalazi do zahoda, u kojoj je prozor. Njihova procjena bila je da je zid u toj prostoriji previsok da ga čovjek njegove konstitucije može preskočiti - rekla je ravnateljica Uprave za zatvorski sustav Jana Špero.

No prevarili su se. Dodala je kako će protiv dva pravosudna policajca pokrenuti stegovni postupak zbog teške povrede službene dužnosti. PU zagrebačka raspisala je tjeralicu za Đorđevićem.

Foto: MUP

On se u pritvoru nalazi od lipnja prošle godine, kad se kombijem punim ilegalnih migranata, nakon višesatnog praćenja, zabio u policijsku blokadu kod Lučkog. Policija ga je 3. lipnja pokušala zaustaviti na autocesti A1 kraj odmorišta Janjče. No vozač Citroën Jumpera zagrebačkih registracija ignorirao je policijske sirene i upozorenja te nastavio juriti autocestom. Nekoliko je puta pokušao izgurati policajce s ceste. Krenuli su u potjeru za njim, ali morali su paziti i na sigurnost drugih vozila. Na naplatnim kućicama Lučko postavili su mu blokadu. Nakon gotovo 20 minuta potjere probio je rampu na Lučkom i udario u blokadu. Tu su ga i uhitili. U kombiju je vozio 33 ‘ilegalca’, koji nisu bili ozlijeđeni, kao ni policajci. Đorđević je bio teško ozlijeđen. Liječili su ga u KBC-u Zagreb. Nakon što se oporavio, završio je u Remetincu, gdje, neslužbeno doznajemo, nije pravio probleme.

Krajem listopada 2019. sudac ga je, nakon što je priznao krivnju, ali nije prihvatio kaznu, nepravomoćno osudio na četiri godine zatvora. On se 21. studenog žalio na presudu. Osim ovog postupka, protiv njega se, doznaje Jutarnji list, vode postupci na županijskim sudovima u Karlovcu i Velikoj Gorici. Nakon što je nepravomoćno osuđen, Đorđević se žalio na rješenje o određivanju pritvora, ali mu je Županijski sud u V. Gorici odbio tu žalbu i produljio pritvor. U Remetincu je ostao jer kao državljanin Srbije ničim nije bio vezan za Hrvatsku, te je postojala opasnost da bi, ako bi ga pustili na slobodu, mogao postati nedostupan Hrvatskom pravosuđu ili čak i pobjeći. To je i učinio.