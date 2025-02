'Mi se rasprava ne bojimo, a ono što kažemo na zatvorenim sastancima ponovit ćemo javno'

- Medijske konstrukcije koje bi nas željele spriječiti da otvoreno raspravljamo o interesima stranke neće nas spriječiti. Mi se rasprava ne bojimo, a ono što kažemo na zatvorenim sastancima rado ćemo ponoviti i javno: HDZ treba stalno i beskompromisno iznalaziti načine da bude na razini očekivanja onih koji su nam povjerili da vodimo državu

Prepoznajući u politici modernog hrvatskog suverenizma nastavak izvorne politike Hrvatske demokratske zajednice i najbolji način za rješavanje suvremenih izazova države i društva, Zajednica je prije osam godina preuzela na sebe obvezu braniti tu politiku i njezine ključne nositelje u odnosu na sve izazove. Dosljedno tome to ćemo nastaviti činiti u odnosu na naše političke oponente, na političke partnere ali i na unutarstranačkom planu.

Kao što Hrvatskoj da bi uspješnije ostvarivala svoje ciljeve treba veća agilnost, operativnost i žustrina državne administracije na svim razinama tako i HDZ-u kao vodećoj političkoj stranci treba maksimalni angažman svih njenih dužnosnika i organizacija. Samo tako niti jedno ključno pitanje od interesa hrvatskih građana neće ostati bez odgovora.

Mi u Zajednici utemeljitelja u političkim bitkama za Hrvatsku sudjelujemo već trideset i pet godina i to nam daje za pravo ustvrditi da shvaćamo ciljeve državne politike jer ne svodimo politiku na personalne interese već je gledamo kao istinsko zalaganje za ostvarivanje nacionalnih ciljeva. Njihovo ostvarivanje podupiremo i podupirat ćemo bez obzira na kojoj se poziciji osobno nalazili. To očekujemo i tražimo od ostalih članova i dužnosnika.

Protivimo se politikama ucjenjivanja, huškanja i isključivosti, bez obzira od kuda dolazile, jer su to karakteristike neodgovornog političkog djelovanja bez stvarnih domoljubnih motiva. Zato ćemo i ubuduće odvažno braniti HDZ, jednako od onih koji ustrajući na obnašanju dužnosti i nakon što im je moralni kredibilitet narušen svojim kalkulantskim potezima daju povod za nanošenje štete HDZ-u - svjesno rušeći kredibilitet same stranke. Branit ćemo politiku HDZ-a i od onih koji u pojedinačnim kadrovskim pitanjima vide priliku za zlurada poentiranja, nastojeći time spašavati dobrano narušenu vlastitu vjerodostojnost. Ovo je poruka Utemeljitelja i svima koji u svojoj nedoraslosti vlastiti narušeni imidž pokušavaju popravljati na račun Hrvatske demokratske zajednice i Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem. A što se tiče predsjednika Republike Hrvatske, njegove inauguracije i svih koji će tamo doći, poručujemo im da ćemo mu čestitati na pobjedi čim on hrvatskim građanima čestita Dan državnosti. Može i prije, ako obeća da će to učiniti. Spremni smo u znak dobre volje, preuzeti rizik da svoje obećanje prekrši i da još jednom pogazi Ustav i zakone na koje će pred svjedocima prisegnuti. Bez uvjerenja da će predsjednik RH poštivati Ustav i zakone, odlazak na taj svečani čin nema smisla - stoji u priopćenju Zajednice utemeljitelja HDZ-a 'dr. Franjo Tuđman', koje potpisuje predsjednik Zajednice Ivica Tafra.