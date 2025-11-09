Obavijesti

News

Komentari 2
GORSKA DESTILERIJA PLUS+

VIDEO Marin i Maja doktori su za alkohol: 'Upoznali smo se u vinogradu, a sad pravimo gin!'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Marin i Maja doktori su za alkohol: 'Upoznali smo se u vinogradu, a sad pravimo gin!'
Lukovdol: Destilerija gina koju vodi bračni par | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Marin je doktor jakih pića, Maja doktorica za vina, a zajedno u Lukovdolu rade gin

"Pred puno ovde su leta dva starčeka držali red, za hižom je grozdje bilo, a v kleti vince ko med...", napisao je Ivan Goran Kovačić 1931. u svom rodnom Lukovdolu, u koji se uvijek rado vraćao iz Zagreba. A mi smo tamo pronašli jedan zanimljiv par, također velike zaljubljenike u ovo pitoreskno goransko mjesto, koji vikendom dolaze iz Zagreba i u svojoj "kleti" i "hiži" ne prave vince, nego - gin, likere, rakije...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'
OD GLAVNOG DO AUTOBUSNOG

Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'

Hrvatica koja živi u Austriji došla je u posjet Hrvatskoj i neugodno se iznenadila. Sjela je u taksi na Glavnom kolodvoru. I požalila
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili
DRAMA U PIEROTTIJEVOJ

U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili

Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025