Marin je doktor jakih pića, Maja doktorica za vina, a zajedno u Lukovdolu rade gin
GORSKA DESTILERIJA PLUS+
VIDEO Marin i Maja doktori su za alkohol: 'Upoznali smo se u vinogradu, a sad pravimo gin!'
Čitanje članka: 3 min
"Pred puno ovde su leta dva starčeka držali red, za hižom je grozdje bilo, a v kleti vince ko med...", napisao je Ivan Goran Kovačić 1931. u svom rodnom Lukovdolu, u koji se uvijek rado vraćao iz Zagreba. A mi smo tamo pronašli jedan zanimljiv par, također velike zaljubljenike u ovo pitoreskno goransko mjesto, koji vikendom dolaze iz Zagreba i u svojoj "kleti" i "hiži" ne prave vince, nego - gin, likere, rakije...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku