'TO JE STRAŠNO'

VIDEO Mia Khalifa u suzama: Teroristi su uništili moj grad! Čeka ih suđenje u Haagu

Što se događa? Šaljemo ljude da istražuju život na Mjesecu dok se međusobno bombardiramo. Ovo je suludo. Kada je dosta? Kada će prestati, rekla je bivša glumica

Američko-libanonska glumica u filmovima za odrasle i aktivistica Mia Khalifa oštro je osudila izraelske zračne napade na Libanon, izražavajući u nizu emotivnih objava tugu i bijes zbog razaranja u svojoj domovini. Khalifa, koja je rođena u Bejrutu, na društvenim je mrežama skrenula pozornost na humanitarnu krizu, optuživši Sjedinjene Američke Države i Izrael za fašizam i terorizam. Video je objavio TMZ.

Napadi, koje je Izrael opisao kao svoj "najveći koordinirani udar na Libanon", uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je objavljeno primirje u sukobu između SAD-a i Irana. Prema podacima libanonske civilne zaštite, u napadima na gusto naseljena područja središnjeg Bejruta poginule su najmanje 254 osobe, a više od 1100 ih je ozlijeđeno.

Izraelski udari na Bejrut
Izraelski udari na Bejrut | Video: 24sata/reuters

"Ovo je terorizam dviju fašističkih država"

Reagirajući na vijesti iz Libanona, Khalifa je na Instagramu objavila snažnu poruku u kojoj je dvije države izravno nazvala terorističkima.

"Ovo nije ništa manje od terorizma koji provode dvije zemlje čiji su ratni zločini rame uz rame. Amerika i Izrael su terorističke, fašističke države koje jednog dana čekaju suđenja u Haagu", napisala je Khalifa.

U kasnijoj objavi, otkrila je i osobnu vezu s jednim od uništenih ciljeva, navodeći da je bolnica u kojoj je rođena u Bejrutu "pretvorena u ruševine" tijekom izraelskog bombardiranja. U popratnom video obraćanju, vidno potresena Khalifa objasnila je da su događaji u Libanonu jedna od najtežih stvari kojima je svjedočila na društvenim mrežama.

​- Današnji dan je bio jedna od najtežih stvari za gledati u jako dugo vremena, a to dovoljno govori s obzirom na to da desetljećima gledamo kako se genocid odvija pred našim očima, a još više u posljednje tri do četiri godine - rekla je boreći se sa suzama.

Aftermath of an Israeli strike, in Beirut Aftermath of an Israeli strike carried out on Wednesday, in Ain Al Mraiseh in Beirut
Posebno je istaknula izvještaje o silini napada koji su se dogodili usred primirja.

​- Sto šezdeset zračnih napada u 10 minuta na stambene zgrade, na škole, na bolnice, na civilnu infrastrukturu, na groblja s pogrebnim povorkama. Ne znam kako da se pomirim s činjenicom da moji porezni dolari čine ovo mojoj domovini - izjavila je, aludirajući na američku vojnu pomoć Izraelu.

Khalifa je dodala kako se bori pronaći prave riječi da opiše svoje osjećaje, nazivajući situaciju "distopijskom" i "suludom".

​- Što se događa? Šaljemo ljude da istražuju život na Mjesecu dok se međusobno bombardiramo. Ovo je suludo. Gledali smo kako se ovo događa jednoj naciji, a sada gledamo kako se otvoreno i očito događa drugoj suverenoj naciji. Kada je dosta? Kada će prestati? - upitala je.

Njezine izjave izazvale su podijeljene reakcije. Dok su joj mnogi pratitelji izrazili podršku i suosjećanje zbog gubitka života i razaranja, drugi su ponudili drugačiju perspektivu, tvrdeći da je eskalacija sukoba posljedica djelovanja Hezbolaha s libanonskog tla. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da, iako Izrael u načelu podržava primirje, vojne operacije u Libanonu će se nastaviti.
 

