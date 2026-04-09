VIDEO Mia Khalifa u suzama: Teroristi su uništili moj grad! Čeka ih suđenje u Haagu

Američko-libanonska glumica u filmovima za odrasle i aktivistica Mia Khalifa oštro je osudila izraelske zračne napade na Libanon, izražavajući u nizu emotivnih objava tugu i bijes zbog razaranja u svojoj domovini. Khalifa, koja je rođena u Bejrutu, na društvenim je mrežama skrenula pozornost na humanitarnu krizu, optuživši Sjedinjene Američke Države i Izrael za fašizam i terorizam. Video je objavio TMZ.

Napadi, koje je Izrael opisao kao svoj "najveći koordinirani udar na Libanon", uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je objavljeno primirje u sukobu između SAD-a i Irana. Prema podacima libanonske civilne zaštite, u napadima na gusto naseljena područja središnjeg Bejruta poginule su najmanje 254 osobe, a više od 1100 ih je ozlijeđeno.

Pokretanje videa... 06:30 Izraelski udari na Bejrut | Video: 24sata/reuters

"Ovo je terorizam dviju fašističkih država"

Reagirajući na vijesti iz Libanona, Khalifa je na Instagramu objavila snažnu poruku u kojoj je dvije države izravno nazvala terorističkima.

"Ovo nije ništa manje od terorizma koji provode dvije zemlje čiji su ratni zločini rame uz rame. Amerika i Izrael su terorističke, fašističke države koje jednog dana čekaju suđenja u Haagu", napisala je Khalifa.

U kasnijoj objavi, otkrila je i osobnu vezu s jednim od uništenih ciljeva, navodeći da je bolnica u kojoj je rođena u Bejrutu "pretvorena u ruševine" tijekom izraelskog bombardiranja. U popratnom video obraćanju, vidno potresena Khalifa objasnila je da su događaji u Libanonu jedna od najtežih stvari kojima je svjedočila na društvenim mrežama.

​- Današnji dan je bio jedna od najtežih stvari za gledati u jako dugo vremena, a to dovoljno govori s obzirom na to da desetljećima gledamo kako se genocid odvija pred našim očima, a još više u posljednje tri do četiri godine - rekla je boreći se sa suzama.

Posebno je istaknula izvještaje o silini napada koji su se dogodili usred primirja.

​- Sto šezdeset zračnih napada u 10 minuta na stambene zgrade, na škole, na bolnice, na civilnu infrastrukturu, na groblja s pogrebnim povorkama. Ne znam kako da se pomirim s činjenicom da moji porezni dolari čine ovo mojoj domovini - izjavila je, aludirajući na američku vojnu pomoć Izraelu.

Khalifa je dodala kako se bori pronaći prave riječi da opiše svoje osjećaje, nazivajući situaciju "distopijskom" i "suludom".

​- Što se događa? Šaljemo ljude da istražuju život na Mjesecu dok se međusobno bombardiramo. Ovo je suludo. Gledali smo kako se ovo događa jednoj naciji, a sada gledamo kako se otvoreno i očito događa drugoj suverenoj naciji. Kada je dosta? Kada će prestati? - upitala je.

Njezine izjave izazvale su podijeljene reakcije. Dok su joj mnogi pratitelji izrazili podršku i suosjećanje zbog gubitka života i razaranja, drugi su ponudili drugačiju perspektivu, tvrdeći da je eskalacija sukoba posljedica djelovanja Hezbolaha s libanonskog tla. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da, iako Izrael u načelu podržava primirje, vojne operacije u Libanonu će se nastaviti.

