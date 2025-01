Michelle Obama: 'Plakala sam nakon odlaska iz Bijele kuće, morala sam biti pribrana, ali...'

Bio je to trenutak kada su se sve emocije nakon osam godina u predsjedničkoj rezidenciji jednostavno prelile iz mene, ispričala je bivša prva dama SAD-a Michelle Obama u vlastitom podcastu, prenosi CNN.

Michelle je opisala kako je 2016. pokušavala zadržati suze tijekom službene ceremonije primopredaje vlasti.

- Bila sam svjesna da će me fotografirati i morala sam ostati pribrana - rekla je. No, kada je konačno napustila Washington D.C., emocije su je preplavile.

- Nakon što smo se oprostili od osoblja Bijele kuće, jednostavno nisam mogla više zadržavati emocije. Plakala sam punih 30 minuta bez prestanka. Bila je to mješavina svih osjećaja koji su se nakupljali godinama - detaljno je ispričala Obama.

FILE PHOTO: Former U.S. President Obama and first lady Michelle Obama acknowledge guests during portraits unveiling at the Smithsonian’s National Portrait Gallery in Washington | Foto: JIM BOURG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Otkrila je i zašto je došlo do toga.

- To nije bio samo završetak važnog poglavlja u životu naše obitelji. Bila sam zabrinuta za budućnost zemlje, a istovremeno sam konačno mogla osloboditi sve emocije koje sam morala kontrolirati tijekom mandata. Napuštali smo mjesto koje je osam godina bilo naš dom - rekla je.

Obama je nakon odlaska iz Bijele kuće nastavila javni angažman kroz rad na projektima vezanim uz obrazovanje, zagovaranje društvene pravde, pisanje memoara i vođenje podcasta.

- U godinama nakon odlaska iz Bijele kuće, često razmišljam o tom emotivnom danu. Tek sad mogu potpuno sagledati povijesni značaj našeg mandata, važnost demokratske tranzicije vlasti, i sve promjene koje sam doživjela kao prva dama - ispričala je.

Michelle neće biti na ovogodišnjoj inauguraciji Donalda Trumpa, za razliku od Baracka koji planira doći.