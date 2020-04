Miču sjeverni toranj katedrale zbog opasnosti od urušavanja!

Zagrebačka katedrala, koja je oštećena u najjačem potresu koji je pogodio Zagreb od 1880. godine, nije sigurna i kako je javio HRT, dio sjevernog tornja koji se zarotirao uslijed potresa mora se ukloniti.

- Gornji dio zvonika od lanterne pa do vrha je zapravo povezan s dvije velike šipke od 30 milimetara u jednom komadu. On ako pada, on će pasti kao cijeli takav, cijelim teretom će pasti na krovišta ako pada na južnu stranu. Ako pada na sjevernu, opet će napraviti štetu, tako da to moramo maknuti, rekao je Damir Foretić, projektant obnove katedrale, prenosi HRT.

Već večeras bi pred katedralu trebale stići dvije dizalice, jedna od 300 i jedna od 250 tona, koje će spustiti dio sjevernog tornja teškog oko 30 tona. Ispred katedrale već su napravili mjesto gdje bi dizalice trebale biti.

U potresu koji je uzdrmao Zagreb oštećene su brojne znamenitosti, a danak najjačeg potresa posljednjih 140 godina platila je i Zagrebačka katedrala, jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih znamenitosti i simbola.

S južnog tornja otpao je vrh na kojemu se nalazi križ koji je oštetio krov Nadbiskupskog dvora. Katedralu obnavljaju više od 20 godina, a sad bi ta obnova mogla potrajati, prema nekim nagađanjima, još barem toliko.

Podsjećamo, u potresu koji je pogodio Zagreb prije nešto više od tjedan dana, najjačem u zadnjih 140 godina (5,5 po Richteru) oštećene su brojne zgrade i objekti u metropoli. Procjene traju i dalje, ali mnogi stanovi u centru više nisu pogodni za život.

U potresu je ozlijeđeno 27 ljudi, 18 teže. Nažalost, djevojka (15) je preminula.

Tema: Potres u Zagrebu