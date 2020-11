Starijeg gospodina su zamolili da ih odvede u azil u Ljubljanu i ponudili mu 60 eura, ali on je to odbio jer nije \u017eelio imati problema s policijom.\u00a0

<p>Prije godinu i pol, tri su migranta u slovenskoj Beloj krajini otela Miroslava Moravca, strpali ga u prtljažnik auta i odvele ga prema talijanskoj granici. Pustili su ga u Sežani i dalje pobjegli u Italiju, gdje ih je slovenska policija uhitila u suradnji s talijanskim kolegama, pišu <a href="https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ugrabitev-ki-je-pretresla-slovenijo-storilec-pojasnil-zakaj-so-ugrabili-miroslava-368658" target="_blank">Slovenske novice</a>.</p><p>Riječ je o Marokancu i dvojici Alžiraca, a slovenska policija ispitivala ih je tjedan dana prije nego što su ih vratili u Hrvatsku. Jedan od njih svoju je priču sada upisao na Facebooku. Nije porekao da se otmica dogodila, ali objašnjava okolnosti.</p><p>U objavi naslova 'Isprika Sloveniji' Alžirac Omar Abidi (27) kaže da je 'mnogo puta pokušao ući u Sloveniju'.</p><p>- Čak sam i jednom uspio, ali vratili su me. Hrvatska me policija devet puta vraćala u Bosnu. Svaki put su me tretirali kao životinju. Skinuli su me, snažno udarali uništili mi telefon. Devet puta. </p><p>- Taj put je sa mnom iz Bosne u Belu krajinu došlo još troje. Hodali smo šumom pet dana, tri dana po kiši. Ostali smo bez hrane, a jedan od prijatelja jedva je hodao.</p><p>- Bili smo pod velikim stresom i nismo znali što učiniti. Kad smo napokon ušli u Sloveniju, vidjeli smo automobil, a pored njega starijeg gospodina. Bili smo pod velikim stresom i samo smo razmišljali kako da što prije napustimo granicu kako nas ne bi vidjeli i vratili u ruke hrvatske policije.</p><p>Starijeg gospodina su zamolili da ih odvede u azil u Ljubljanu i ponudili mu 60 eura, ali on je to odbio jer nije želio imati problema s policijom. </p><p>- Odlučili smo uzeti njegov automobil jer smo bili u panici. Tada smo pomislili da možda ne bi bilo dobro čovjeka ostaviti samog u nepoznatom. Što ako mu se nešto dogodi, a on neće moći kući bez automobila. Da mu se išta dogodi, bili bismo u nevolji i on i mi. Zbog toga smo ga odlučili povesti sa sobom kako bi se sam odvezao kući kad stignemo u Ljubljanu.</p><p>Omar kaže da se čovjek uplašio kad su mu rekli da ide u prtljažnik, ali kako kaže, nisu ga ozlijedili. Na putu su se predomislili i nastavili voziti prema Italiji umjesto prema Ljubljani. Shvatili su što su napravili.</p><p>Malo prije granice zaustavili su automobil, vratili vozilo i ključeve Miroslavu i ispričali mu se. Ubrzo nakon toga policija ih je uhvatila i odvela u zatvor, gdje je Omar proveo godinu i pet mjeseci, a sada se nalazi u pritvoru u Postojni.</p><p>- Psihičko stanje mi je trenutno u rasulu. Imam previše briga. Kod kuće u Alžiru imam majku i troje mlađe braće. Ja sam najstariji sin, pa mi je dužnost brinuti se o njima. Ali otkako sam otišao od kuće, od mene nije bilo ništa osim problema. </p><p>- Nisam zločinac. Samo sam pobjegao od nevolja u svojoj domovini. Želim živjeti kao normalna osoba i zaraditi novac za mamu i braću. Do sada nisam imao ovu priliku. </p><p>U objavi se Omar još jednom ispričao Miroslavu zbog otmice. U svibnju 2019. oteli su ga dok je radio u vinogradu, svezali i strpali u prtljažnik automobila.</p>