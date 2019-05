Migranti oteli Slovenca: Vezali su me i ugurali me u prtljažnik

Živim u selu Mali Nerajec, stoji na samom početku policijskog zapisnika Miroslava Moravca, 79-godišnjeg Slovenca kojeg su u srijedu oteli migranti, prenosi slovenski 24ur.com.

- U vinograd sam došao oko osam sati ujutro, iz Novog mesta. Zaustavio sam se kod svoje kćeri gdje sam se presvukao te svojim automobilom otišao u vinograd. Nakon otprilike pola sata u vinogradu, prišli su mi muškarac i žena iz Ljubljane, koje prije nisam vidio. Zamolili su me da malo pogledaju okolo po vinogradu i objasnili mi da traže starine.

- Oko pola jedan je do mene došao nepoznati muškarac s dvije prazne boce i tražio me vode. Rekao sam mu da nemam pitke vode nakon čega je otišao u smjeru klijeti. Taj je muškarac bio visok oko 180 cm, bio je mršav, imao kratku crnu kosu i bio je tamnije puti. Nije imao naočale, bradu ili brkove.

- Dok sam slijedio muškarca, prema nama su krenula druga dva nepoznata muškarca. Jedan od njih je izvadio nož, a drugi je potom otišao u klijet odakle je donio vrpcu kojom su mi vezali ruke. Muškarci su govorili stranim jezikom koji me podsjećao na turski.

- Kad su me vezali, vratio se onaj prvi muškarac. Pretresali su me i pitali me za novac. Kod sebe nisam imao novca, ali su pronašli ključeve automobila. Nakon što su pregledali klijet su mi još čvršće zavezali ruke, ali i začepili usta.

- Ispraznili su prtljažnik i presvukli se u drugu odjeću koju su imali kod sebe. Digli su me i ugurali me u prtljažnik. Pokrili su me s pokrivačem koji sam imao na stražnjem sjedalu, a ubrzo nakon polaska pokupili su i četvrtog muškarca.

Foto: 24ur.com

- Pomislio sam da su me uzeli za taoca, u slučaju da ih zaustavi policija. Prošli su uz moju kuću, uz Stari trg i preko Kupe u Hrvatsku. Tamo su se nakratko zaustavili te sam mislio da će me baciti u rijeku. No, nisu otvarali prtljažnik, nastavili su voziti i to satima.

- Jedan od otmičara je cijelo vrijeme pazio na mene te me pokrivao kada bih se slučajno otkrio. U jednom smo trenutku stali, a ja sam kroz prozor vidio tablu na kojoj je pisalo 'Koper' i 'Divača'. Pomislio sam da idemo prema Kopru, no onda su oni skrenuli lijevo.

- Nastavili smo se voziti, samo smo u nekom trenutku stali na benzinskoj crpki. Vozač je u više navrata tijekom puta vozio u rikverc što znači da nije poznavao put i da je griješio.

- Na kraju smo završili na nekom makadamu. Nakon otprilike pola kilometra, auto je stao. Muškarci su izašli van, uzeli svoje stvari i otišli uzbrdo. Uzeli su i moju crnu torbu u kojoj sam imao manji nož, set preklopnih noževa te baterijsku svjetiljku.

- Prije neko su otišli, jedan od njih mi je oslobodio ruke. Bojao sam se da nisu možda po automobilom ostavili neki eksploziv. Nekako sam se uspio osloboditi i izaći iz prtljažnika. I ja sam krenuo putem te ubrzo našao jednu od svojih rukavica koje su im očito ispale. Sa sobom sam nosio palicu, u slučaju da opet sretnem svoje otmičare.

Nakon otprilike deset minuta stigao je do prve kuće. Ispričao je ljudima što mu se dogodilo i oni su nazvali policiju, piše 24ur.com. Miroslav je u tom trenutku bio 180 km od Sežane, na drugom kraju države. Migranti su pobjegli u Italiju gdje ih je privela talijanska policija.

- Muškarci me u tih nekoliko sati ni jednom nisu udarili, ali bojao sam se za svoj život, zaključio je svoj zapisnik za slovensku policiju 79-godišnji Miroslav Moravec.

Kontrola spomenutog dijela slovensko-hrvatske granice, na kojoj je zadnjih tjedana pojačan migrantski priljev, od sinoć je pojačana i u nju se uključila i vojska.