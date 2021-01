Oko dvije stotine ilegalnih migranata nakon više od dva tjedna u subotu je dobilo privremeni smještaj u šatorima postavljenim kod sela Lipa u blizini Bihaća, prenijeli su lokalni mediji u BiH.

Vojnici i pripadnici Crvenog križa BiH osiguravaju smještaj za još nekoliko stotina ljudi koji se danima smrzavaju boraveći na otvorenome na snijegom prekrivenoj livadi.

Pripadnici oružanih snaga BiH ranije ovog tjedna postavili su velike šatore kako bi se tamo sklonili migranti koji su ostali bez smještaja nakon što je rasformiran privremeni prihvatni centar kojim je upravljala Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Njih više od 900 tada je ostalo bez bilo kakve skrbi, a protekle su dane proveli na razvalinama nekadašnjeg kampa očekujući pomoć lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija koje djeluju u BiH.

Crveni križ im je počeo dobavljati hranu a ovog vikenda šatorsko naselje u Lipi trebalo bi dobiti struju i vodu.

Vijeće ministara BiH ranije je donijelo odluku kako će u selu Lipa koje je od Bihaća udaljeno dvadesetak kilometara biti uspostavljen stalni kamp za smještaj migranata koji bi trebao biti opremljen kontejnerima no procjena je kako će to potrajati najmanje do kraja ožujka.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima BiH u tu je zemlju tijekom 2020. godine ušlo nešto više od 16 tisuća ilegalnih migranata, a ulazak njih još oko 11 tisuća preko granice sa Srbijom i Crnom Gorom spriječili su pripadnici granične policije BiH.

Procjene o tome koliko ih trenutačno boravi u BiH variraju između sedam i devet tisuća. Oko dvije trećine boravi ih u prihvatnim centrima u Unsko-sanskoj županiji i u okolici Sarajeva dok ostali pokušavaju prezimiti spavajući u napuštenim objektima ali i u šumama u blizini granice s Hrvatskom.