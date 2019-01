Migranti mu provalili, a on ih je zbrinuo: 'Djeca ne smiju patiti'

Dragoslav Šinik iz Gradiške u BiH, za vrijeme novogodišnjih blagdana otkrio je grupu migranata iz Bagdada s malom djecom, koji su mu provalili u vikendicu. Bili su promrzli, blatnjavi, gladni i uplašeni. Dragoslav je pokazao humanost o kojoj priča regija.

Uoči Nove godine, stigao je do svoje vikendice, drvene sojenice u selu Gašnica, kod Gradiške. Obilazio ju je češće, jer je prethodnih dana u nju provaljeno. Ukraden mu je i čamac kojim se prevozio i pecao na rijeci Savi, na granici s Hrvatskom, piše N1.

Šokirao se kada je ispred kuće ugledao djevojčicu, gotovo identičnu njegovoj kćeri Sari.

- To dijete je bilo identično moje dijete, sama pojava otkud to dijete tu, a prije pola sata sam ga ostavio kod kuće, krenula me neka jeza. Krenuo sam za njom, tu neku sliku nikada neću zaboraviti, pun objekt, naknadno sam saznao da ih ima 23, šestero izuzetno male djece, beba od 9-10 mjeseci. Svi su me gledali sa strahom, što ću ja sada učiniti. Vidio sam da im je hladno. Pomogao sam im da zapale vatru, da se zagriju, presvuku, svojim vozilom sam otišao do benzinske crpke, kupio hranu, mlijeko, kruh. Stalno mi je bila slika te curice, te ostale djece pred očima - kazao je Dragoslav.

Doznao je da su iz Bagdada, a u Gradišku su stigli iz Sarajeva, taksijem kojeg su platili oko 500 eura.

- Pozdravili smo se, rekao sam im samo neka im je dragi Bog na pomoći, gdje god žele stići neka su im djeca živa i zdrava. Otišao sam kući, tu noć nikad neću zaboraviti, svi su se oko mene veselili, doček Nove godine je bio, a ja doslovno nisam ni spavao, cijelu noć sam razmišljao. Ujutro 1. siječnja, oko 6 ujutro zaputio sam se gore da obiđem objekt. Žalostan prizor, svi oni isti bili su okupljeni oko te vatre, obratili su mi se na engleskom: 'Please, please, fire, fire', dvoje djece je gorjelo od temperature - ispričao nam je.

Na neradni dan Dragoslav se snašao, kupio lijekove, vitamine i voće. Migrantske obitelji koje su provalile u njegov dom naknadno je Granična policija odvela u imigracijski centar u Sarajevo.

Ovaj čovjek nije im zamjerio što su provalili u njegov dom, kaže učinio bi isto za svoje dijete.

Od tada se vrata njegove kuće ne zaključavaju, a na njima stoji natpis "Open 0-24h".

Tu su i drva, mlijeko, voda, hepo kocke, ali i smjernice za korištenje.

Čak i igračke koje je Dragoslavova kćer Sara donijela, tu su da se nađu onima koji idu u neizvjesnost.

- Dolazim vrlo često ovdje i lijepo mi je ovdje, dolazim s prijateljima. Imam nažalost brata s posebnim potrebama i on poveze prijatelje i igramo se i kupamo, super nam je ovdje - kazala je Sara.

Iza djece migranata kojima je Dragoslav pomogao oko novogodišnjih praznika, ostale su školske stvari, torba, pribor za higijenu, ali i bojice kojima su se djeca na dugom putu zabavljala te narukvice.

S migrantima kojima je pomogao je u kontaktu, upozorio ih je da su područja rijeke Save puna skrivenih opasnosti.

Dragoslav Šinik, humanitarac iz Gradiške, aktivist je lokalnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju, nema stalna primanja, niti osiguranje, donosi N1.