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IGRA MAČKE I MIŠA PLUS+

MIGRANTI POSTALI ŠVERCERI 'Cijena ovisi o riziku, za neke ide i do 1000 eura po glavi'

Piše Luka Safundžić,
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MIGRANTI POSTALI ŠVERCERI 'Cijena ovisi o riziku, za neke ide i do 1000 eura po glavi'
Foto: Armin DurgutPIXSELL
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Što je granicu teže prijeći, cijena raste, a kad je ruta jednostavnija, pada. Cijena krijumčarenja varira od krijumčara do krijumčara i ovisno o dogovorenoj ruti. Cijena se za Iračane kreće do 500 eura, a za Kineze i Turke ide i do 1000 eura po glavi

Noć je odavno pala. Dok većina ljudi spava, negdje uz Savu ili na nekoj od ruta prema Hrvatskoj odvija se igra mačke i miša. Automobili prolaze mračnim cestama, telefoni ne prestaju zvoniti, a policija prati svaki sumnjivi pokret. U toj tišini krijumčari pokušavaju zaraditi stotine, ponekad i tisuću eura po osobi. Hrvatska policija, međutim, čeka i sve ih češće presreće. Krijumčarenje ljudi posljednjih je godina postalo unosan posao, a oni koji ga organiziraju stalno mijenjaju taktiku. No među novim trendovima posebno se ističe jedan, nekadašnji migranti sve češće postaju krijumčari vlastitih sunarodnjaka. Sugovornik iz pravosudnih krugova, koji se godinama susreće s osumnjičenima za krijumčarenje nakon njihova uhićenja, objašnjava da su se migranti koji dulje borave u Bosni i Hercegovini dobro upoznali s tamošnjim terenom.

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Komentari 10
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