Migranti u hladnjači: Umirali su polagano i u strašnim uvjetima

U hladnom kontejneru i bez zraka 39 migranata nije imalo šanse preživjeti. Nisu se mogli spasiti i nitko ih nije mogao čuti. Daily Mail piše kako su se 38 odraslih i tinejdžer polako smrzavali do smrti u "apsolutno užasnim" uvjetima dok su na teretnom brodu iz Belgije pokušavali doći do Velike Britanije. Navodno je hladnjača u kojoj su bili imala temperaturu minus 25 stupnjeva Celzija ako je radila, a koristila se za prijevoz keksa. Migranti su u njoj bili najmanje 15 sati prije nego što su ih mrtve našli u srijedu u Essexu. No moguće je i da su u hladnjači bili puno duže.

Policija i dalje utvrđuje identitet migranata i odakle su došli u Britaniju. Jedna od pretpostavki je da se grupa migranata sakrila u kontejner u belgijskoj luci Zeebrugge. Policija također istražuje da li su migranti sami ušli u hladnjaču ili su ih krijumčarili u Britaniju. Kontejner je stavljen na brod u utorak te je iz luke krenuo oko 14 sati.

U utorak navečer kontejner je dočekao Maurice 'Mo' Robinson (25). Kontejner su zakvačili za njegov kamion i vozač iz Sjeverne Irske se odvezao iz luke 35 minuta kasnije. U Essex je stigao u srijedu oko 1.10 sati.

Foto: Privatni album

Ubrzo nakon što je stigao, dežurne službe su dobile poziv u pomoć. Policija nije rekla da li je poziv uputio Robinson ili netko drugi.

Policajci su, čim su stigli, uhitili Robinsona zbog sumnje na ubojstvo. Policija i dalje pokušava utvrditi da li je znao ili ne da su migranti bili u kontejneru. Robinsonov brat je medijima rekao kako se obitelj nije čula s njim te kako ne znaju što se događa. Rekao je i da 'Mo' živi s trudnom djevojkom te da čekaju blizance. Kamion koji je vozio je navodno unajmio, a vozilo ima bugarske tablice. Bugarski mediji navode kako je kamion registrirala 2017. godine neimenovana žena iz Irske. Dan nakon registracije kamion je netko odvezao iz Bugarske i tamo se više nije vraćao.

Istražitelji vjeruju kako postoji grupa krijumčara u Irskoj koja je povezana s gradom Varna u Bugarskoj. Ne zna se da li je Robinson bio dio te skupine niti da li je znao da krijumčari migrante.

U kamionu u Austriji našli 71 mrtvog migranta

Slučaj u Essexu podsjeća na tragediju 71 migranta koji su bili pronađeni u kamionu hladnjači na austrijskoj autocesti u kolovozu 2015., u jeku migrantske krize. Bili su to migranti iz Sirije, Iraka i Afganistana. Vlasti su razotkrile mrežu krijumčara ljudima koju je vodio Afganistanac u dobi od tridesetak godina. Žrtve su htjele otići u Njemačku, a ukrcane su u Mađarskoj nedaleko od granice sa Srbijom.

Nagurani u samo 14 metara četvornih, ugušili su se u manje od tri sata. Kamion je pronađen sutradan napušten na rubu austrijske autoceste u blizini Parndorfa, na mađarskoj granici. Mađarsko pravosuđe osudilo je na doživotni zatvor četvoricu glavnih krijumčara iz te mreže.