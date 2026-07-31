MIGRANTSKA KRIZA 50.000 je silom ušlo u malu španjolsku enklavu, građani u očaju

Masovni ulazak migranata u Ceutu, španjolsku enklavu na marokanskoj obali Sredozemlja, izazvao je podjele u Europi. Italija je zaprijetila da će suspendirati primjenu schengenskog režima slobodnog kretanja u odnosu na Španjolsku.
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Španjolska i Maroko u petak su pojačali osiguranje granične ograde oko španjolske enklave Ceute i, kako se čini, zaustavili masovni priljev migranata, nakon što je u samo jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 49.000 ljudi, dok je u moru pronađeno najmanje 19 tijela.
| Foto: Stringer
Španjolska i Maroko u petak su pojačali osiguranje granične ograde oko španjolske enklave Ceute i, kako se čini, zaustavili masovni priljev migranata, nakon što je u samo jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 49.000 ljudi, dok je u moru pronađeno najmanje 19 tijela. |
Foto: Stringer
Španjolska i Maroko u petak su pojačali osiguranje granične ograde oko španjolske enklave Ceute i, kako se čini, zaustavili masovni priljev migranata, nakon što je u samo jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 49.000 ljudi, dok je u moru pronađeno najmanje 19 tijela.
| Foto: Stringer
Na ulazima u Ceutu marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima i potiskivale migrante natrag. U blizini su se nakon sukoba s gomilom mogli vidjeti izgorjeli ostaci autobusa i sedam automobila. Španjolske vlasti priopćile su da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju, unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojom su djelomično ograničena posebna pravila koja omogućuju njihovo trenutačno vraćanje preko granice.
| Foto: Fabian Bimmer
Španjolski premijer Pedro Sanchez trebao bi tijekom dana posjetiti Ceutu zajedno s ministrom unutarnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom.
| Foto: Stringer
Ceuta i Melilla, druga španjolska autonomna enklava na sjeveru Maroka, jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom. U svakom od tih gradova živi oko 85.000 stanovnika. Iako se obje enklave povremeno suočavaju s valovima pokušaja ilegalnog prelaska granice, ulazak gotovo 50.000 ljudi u jednom danu čini se dosad nezabilježenim.
| Foto: Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Jon Nazca
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Fabian Bimmer
Foto Naseer Ahmed
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer
Foto Fabian Bimmer