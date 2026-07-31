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MIGRANTSKA KRIZA 50.000 je silom ušlo u malu španjolsku enklavu, građani u očaju

Masovni ulazak migranata u Ceutu, španjolsku enklavu na marokanskoj obali Sredozemlja, izazvao je podjele u Europi. Italija je zaprijetila da će suspendirati primjenu schengenskog režima slobodnog kretanja u odnosu na Španjolsku.
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Migrants gather in Fnideq to cross to the Spanish enclave of Ceuta
Španjolska i Maroko u petak su pojačali osiguranje granične ograde oko španjolske enklave Ceute i, kako se čini, zaustavili masovni priljev migranata, nakon što je u samo jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 49.000 ljudi, dok je u moru pronađeno najmanje 19 tijela. | Foto: Stringer
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Španjolska i Maroko u petak su pojačali osiguranje granične ograde oko španjolske enklave Ceute i, kako se čini, zaustavili masovni priljev migranata, nakon što je u samo jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 49.000 ljudi, dok je u moru pronađeno najmanje 19 tijela. | Foto: Stringer
Komentari 16

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