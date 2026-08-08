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KOLUMNA DALIBORA MILASA PLUS+

Migrantska kriza: Stampedo na Ceutu osveta je Pedru Sanchezu

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
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Migrantska kriza: Stampedo na Ceutu osveta je Pedru Sanchezu
Foto: Francesco Fotia/REUTERS
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U romanu “Iščekujući barbare” južnoafričkog pisca Johna Coetzeeja, Carstvo živi od slutnje da će barbari prijeći granicu. Nitko pouzdano ne zna dolaze li, koliko ih je ni što zapravo namjeravaju, ali njihova imaginarna prisutnost dovoljna je da vlast pošalje vojsku, uvede izvanredne mjere i vlastiti strah proglasi dokazom opasnosti. Granica s vremenom prestaje služiti obrani od neprijatelja i počinje ga proizvoditi, jer Carstvo bez njega drugačije ne bi znalo objasniti vlastitu okrutnost.

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