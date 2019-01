Mihaljević: U Samoboru su se prodavale diplome liječnika...

Mario Mihaljević, hrvatski radijski voditelj, novinar, pjesnik i skladatelj, na Facebooku se osvrnuo na reportažu koja je objavljena u BiH medijima, a koja prikazuje kako se u toj zemlji kupuju diplome.

Njegovu objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti.

"Ovo dolje se dogodilo sada u BiH.

Ovo što vam želim ispričati dogodilo se u Hrvatskoj 1995.

U to sam vrijeme bio u Samoboru

U jednom hotelu čovjek je otvorio dućan.

Diplome liječnika, inžinjera, ekonomista, ma što hoćeš, sve iz BiH važeće diplome za 5000 DM s Univerziteta iz Banja Luke, Sarajeva itd čiju ispravnost ne možeš nikako provjeriti jer, jebiga, rat je bio pa izgorilo.

Puno jeftinije vozačke dozvole.

Čovjek ih je prodavao po 250 DM.

Važeće.

Hrvatske.

Sa svim pečatima.

Čovjeka sam prvo upozorio kako je on zapravo ubojica.

Dati nekome diplomu liječnika, ali i vozača dozvola je za ubojstvo.

Smijao mi se.

Onda sam ga otišao prijaviti na policiju.

Smijali su mi se.

Gotovo pa u lice.

Jedan poznanik policajac me prijezirno pitao - "pa zar ti ne shvaćaš da to rade u talu".

Onda je došao "Bljesak", pa "Oluja" a lažne diplome su ostale.

Ja sam ih nabrojao barem 300 prodanih.

I oko 1000 vozačkih.

Pa me pitate zašto se bojim ići kod doktora, zubara ili sjesti u auto?

Mario Mihaljević

A ovo dolje, ovo kao nije ubojstvo?"

