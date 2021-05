​Gradonačelnički kandidat HDZ-a Vice Mihanović u petak je izrazio zgražanje onim što je kandidat Centra za dogradonačelnika Splita, Bojan Ivošević "napisao čovjeku židovske nacionalnosti", jer, dodao je, "normalan čovjek to ne može napisati", i nazvao ga verbalnim teroristom.

​Sinoć je za medije govorio Roni Robert Brandl tvrdeći da mu je Ivošević na društvenim mrežama 2017. prijetio smrću jer je Židov, a vrijeđao je i omalovažavao i Rome. Prema njegovim riječima Ivošević mu je tada napisao: "Slušaj momčino, još jednom probaj aludirati da je itko od mojih počinio zločine, jedini zločin unutar mog obiteljskog stabla će biti onaj kojeg ću ja počiniti nad tobom. Malo se raspitaj koga ideš prozivati prije nego nešto ovako napišeš jer ja i moji već generacijama smo bili na braniku slobode. Dabogda ti dica odrasla u Gazi, od koga si ti bolji, vi ste toliko bolji da ste državu dobili kmečanjem i lobiranjem​".​

Komentiraju te Ivoševićeve navode, Mihanović je danas ocijenio da na takav način izvrijeđati Rome, Hrvate, Židove, te veličati Hitlera može samo osoba koja ima ozbiljan poremećaj u glavi.

"Napisati da je prosječan Hrvat seljačina i ustaša, a prosječan Židov nacist i još uz to izražavati razumijevanje za Hitlera koji se okomio na Židove može samo verbalni terorist poput Bojana Ivoševića. Njemu nije mjesto u Banovini nego u nekoj drugoj instituciji zatvorenog tipa. Gore od njegove objave je ponašanje Ivice Puljka (Centar) koji je prvo negirao tu izjavu, a nakon što je Ivošević priznao da je to napisao zamislite, optužio je mene za prljavu kampanju", kazao je Mihanović na konferenciji za novinare.

Poručio je da građani Splita moraju znati da se kandidat za gradonačelnika Puljak, koji se predstavlja kao progresivan i napredan, nije ni jednom riječju "ogradio od gadosti koje je Ivošević napisao".

Mihanović je javno pozvao Bojana Ivoševića da povuče kandidaturu za dogradonačelnika jer je to jedini odgovoran i moralan čin koji on može napraviti.



"Pozivam i Ivicu Puljka da smogne snage i javno osudi ono što je njegova desna ruka napisala. Građani Splita to od njega očekuju, a ako to ne napravi biti će isti kao Ivošević", poručio je Mihanović.

Splićane je pozivao da u nedjelju izađu na izbore i kažu NE isključivosti, netoleranciji, izrugivanju s našim svetinjama. "Split zaslužuje gradonačelnika čiji suradnici neće sramotiti grad i koji ljude spajaju, a ne razdvajaju", rekao je Mihanović.





Upitan da komentira današnji status djevojke na čijem se profilu odigravala prepiska, u kojem se navodi da baš i nije bilo tako kako se piše, već da je Ivošević branio hrvatski narod, Mihanović je odgovorio kako su navikli na vratolomije Bojana Ivoševića u politici, kao onda kada je rekao da ga je netko bez znanja stavio na listu HSP-a Dodao je da su to Ivoševićevi blefovi i lažna opravdanja.



O svemu se očitovala djevojka H. L. P. na čijem statusu je objavljena prepiska između​ Bojana Ivoševića i Ronija Roberta Brandla, te izbrisana ubrzo nakon toga, Jutros je na Facebooku objavila kako želi informirati javnost da je istina kako je 'Bojanova neprimjerena reakcija bila isprovocirana' vrijeđanjem njega i hrvatskog naroda kako je odgovoran za genocid, uz poruke da je prosječni Hrvat ustaša i seljačina.​