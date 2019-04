Mijenjali bi himnu i dodali joj ‘Mura’: Još čekamo odgovor

S obzirom na to da se ove godine obilježava 100 godina od protjerivanja Mađara s našeg područja i postavljanja rijeke Mure kao najsjevernije granice Hrvatske, smatramo da ne bi trebao biti problem ubaciti ‘Muro, Dravo, Savo’ u stih himne.

Rekao nam je to nam Đuro Bel, predsjednik Zrinske garde Čakovec.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ujedno ističe kako ova promjena ne bi utjecala na glazbu ni ritam himne.

- Naša inicijativa je krenula lani negdje u studenom, kad smo imali znanstveni skup. Prijedlog smo Hrvatskom saboru poslali prije otprilike mjesec dana - dodaje Bel.

Iščekuju, kaže, reakcije.

- Do sada nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, no nadamo se da će Odbor za Ustav uvrstiti to kao točku rasprave i da će Sabor prihvatiti naš prijedlog - rekao je Bel.

Prije nekoliko godina isto je predlagao i monsinjor Juraj Kolarić (81) pa smo pitali jesu li od njega preuzeli inicijativu.

- Istina je da je i on predlagao, a sad nam je i pisao popratni tekst u inicijativi o povijesti himne i izmjenama. Tako je početkom 90-ih ubačeno i ‘Sinje more’, i to na prijedlog našeg Međimurca, pjesnika Milivoja Slavičeka, koji je tad bio predsjednik Zavičajnog društva Međimurje u Zagrebu - kaže Bel.

A evo što o eventualnoj izmjeni teksta misli potpredsjednik Odbora za Ustav i politički sustav Sabora Peđa Grbin:

“Smatram da je naša himna dobra upravo kakva jest danas i ne vidim potrebe da je se mijenja”.

Inače, za eventualnu promjenu teksta himne trebao bi se mijenjati Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske i lente predsjednika države. Kroz povijest tekst naše himne doživio je nekoliko promjena: “sretna” je bila “čestna”, “Dravo” je bila “hitra”, “svoj narod” je bio “svog doma”.

