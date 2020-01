Mijić HDZ-u: Tretiraju birače kao ovce koje ne znaju izabrati

Očekujem da kohabitacija s Vladom i Andrejom Plenkovićem bude primjerena i u interesu RH, bez obzira na naše međusobne razlike. U izbornoj noći Milanovića je nazvao premijer i čestitao mu, što nije bio slučaj prije pet godina kada je pobijedila na predsjedničkim izborima Kolinda Grabar-Kitarović. Nju tada premijer Milanović nije nazvao, rekao je Branko Bačić sinoć u Otvorenom te potvrdio da će unutarstranački izbori u HDZ-u biti u statutarnom roku, a to je travanj ili svibanj. No, HDZ još o tome nije donio odluku.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kolegama iz stranke ne zamjera najavu kandidatura u izbornoj noći.

- Mi ovaj poraz smatramo porazom Kolinde Grabar-Kitarović, ali i porazom HDZ-a - govori Bačić i dodaje kako će utvrditi koji je razlog ovom porazu.

Mate Mijić, direktor Škorinog stožera, rekao je kako je u drugom krugu, Škorinim biračima bilo dano na slobodnu volju da glasaju za jednog od kandidata te dodao kako su čudne poruke iz vrha HDZ-a da je Miroslav Škoro pokušao zbuniti birače HDZ-a.

- Oni tretiraju svoje birače kao ovce koje ne znaju između dva kandidata izabrati jednoga - rekao je.

Bačić mu je odgovorio da je on čestitao Škori nakon prvog kroga i da je Škoro najavio da s izborima ne prestaje njegov politički život.

- Očito je da je on svoj politički prostor vidio na desnici i bilo mu je u interesu da HDZ ostvari što lošije rezultate na izborima kako bi kasnije mogao više ući u ovo biračko tijelo. Ja ga ne optužujem zato što je to njegovo legitimno pravo, rekao je i dodao kako je on svojim stavom da će na listiću zaokružiti broj 3, poslao poruku biračima desnice koji su mislili glasati za kandidata desnice - rekao je Bačić.

Prigovorio je da ni ljevica nije bila unisona u podršci Milanoviću, ali da su na izborima pokazali jedinstvo što je i dovelo do rezultata.

Tema: Predsjednički izbori