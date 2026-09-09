Mikroplastika se proširila izvan odlagališta kod Benkovca, Bilaver najavio hitnu sanaciju

Mikroplastika, teški metali i više od šest tisuća tona nezakonito zakopanog otpada nalazi vještaka otkrili su razmjere onečišćenja u bivšem kamenolomu Kukalj u Benkovačkom Selu. Nakon objave nalaza USKOK-a, zadarski župan Josip Bilaver poručio je da više nema vremena za čekanje te najavio skori početak sanacije.

- Sada treba djelovati. U kontaktu sam s Vladom i ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković, koja mi je rekla da bi plan sanacije trebao bi biti gotov za dva mjeseca i odmah nakon toga počet će hitna sanacija toga odlagališta- kazao je Bilaver.

Najavio je i sastanak na kojem bi trebale biti utvrđene konkretne obveze svih institucija uključenih u rješavanje problema.

- Za nekoliko dana ćemo se naći ovdje, u našoj županiji, i dogovoriti jasne zadaće Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zadarske županije i Grada Benkovca te ćemo vrlo skoro s tim izaći u javnost- kazao je župan. Bilaver je naglasio da se stanje okoliša kontinuirano prati, s posebnim naglaskom na kakvoću zraka i vode.

- Bitno je da mi kontinuirano mjerimo kvalitetu zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajućim razinama, odnosno da je voda sigurna za piće- naveo je.

Stručnjaci Geotehničkog fakulteta zaključili su da se širenje mikroplastike u krški sustav može zaustaviti jedino potpunom i cjelovitom sanacijom odlagališta. To podrazumijeva hitno uklanjanje svega otpada koji je nezakonito odložen u bivšem kamenolomu. Prema nalazima stručnog tima vještaka, otpad koji je od prosinca 2023. do ožujka 2024. dovožen na lokaciju kod Benkovca, a zatim prekrivan slojevima zemlje i kamena, intenzivno otpušta sekundarnu mikroplastiku. Analize su pokazale i povišene koncentracije bakra, olova i cinka.

Procjenjuje se da je na lokaciji zakopano najmanje 6427 tona otpada. Odlagalište zauzima površinu veću od 3600 četvornih metara, dok otpad na pojedinim mjestima doseže dubinu od najmanje 4,2 metra.

Laboratorijskom analizom utvrđena je iznimno velika količina polimernih fragmenata, folija i sintetičkih vlakana, na kojima su vidljivi znakovi mehaničkog trošenja i raspadanja. Posebno zabrinjava podatak da su mikroplastika i sintetička vlakna pronađeni i na lokacijama udaljenima između 20 i 30 metara od ruba odlagališta.