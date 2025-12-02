Obavijesti

POTVRĐENO ZA 24SATA

Mikulić isti dan kada je uhićen ostao i bez posla u Inspektoratu

Piše Ivan Pandžić, Laura Šiprak,
Mikulić isti dan kada je uhićen ostao i bez posla u Inspektoratu
Zagreb: Odluka oko istražnog postupka Andriji Mikuliću na Županijskom sudu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bivši državni inspektor je u Remetincu kao nezaposlen. Mikulić je uhićen sa svojim kumom Draganom Krasićem i sumnjiče se da su primili 190.000 eura mita, te veće količine mesa od dvojice vlasnika kamenoloma.

Smjenjeni šefovi šest državnih tvrtki će prema svojim ugovorima moći birati i hoće li ostati u tvrtkama na nekoj drugoj poziciji, ali to nije sudbina bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. On je trenutačno u istražnom zatvoru i tamo bi trebao ostati minimalno mjesec dana, ali kao - nezaposlen. 

- Dr. sc. Andrija Mikulić nije zaposlen u Državnom inspektoratu odnosno odjavljen je 27. studenoga 2025. godine - odgovorili su nam iz Državnog inspektorata.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

To znači da je isti dan kada ga je Vlada razriješila dužnosti i kada je uhićen, ostao bez posla.  

Još nije poznato hoće li  Mikuliću biti odobreno pravo na primanje pune plaće šest mjeseci, a zatim još pola plaće sljedećih pola godine. Kao dužnosnik ima pravo na tu povlasticu i može tužiti državu ako mu je ne odobre. Plaća mu je do uhićenja iznosila 4.258 eura, što znači da bi sljedećih godinu dana za nerad mogao dobiti još više od 38.000 eura. Ali da bi u Vladi o tome odlučivali, prvo mora podnijeti zahtjev. Iz Vlade su nam neslužbeno potvrdili da ga još nisu dobili. 

EKSKLUZIVNO Imaju apartmane, stanove, vile, maslinik. Ali ništa ne glasi na Mikulićeva kuma

Mikulić je uhićen sa svojim kumom Draganom Krasićem i sumnjiče se da su primili 190.000 eura mita, te veće količine mesa od dvojice vlasnika kamenoloma. Vlasnici kamenoloma Goran Večković i Ivica Vugrinec su sve priznali, što kumovima znatno otežava obranu.

