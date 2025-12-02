Mikulić isti dan kada je uhićen ostao i bez posla u Inspektoratu

Smjenjeni šefovi šest državnih tvrtki će prema svojim ugovorima moći birati i hoće li ostati u tvrtkama na nekoj drugoj poziciji, ali to nije sudbina bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. On je trenutačno u istražnom zatvoru i tamo bi trebao ostati minimalno mjesec dana, ali kao - nezaposlen.

- Dr. sc. Andrija Mikulić nije zaposlen u Državnom inspektoratu odnosno odjavljen je 27. studenoga 2025. godine - odgovorili su nam iz Državnog inspektorata.

To znači da je isti dan kada ga je Vlada razriješila dužnosti i kada je uhićen, ostao bez posla.

Još nije poznato hoće li Mikuliću biti odobreno pravo na primanje pune plaće šest mjeseci, a zatim još pola plaće sljedećih pola godine. Kao dužnosnik ima pravo na tu povlasticu i može tužiti državu ako mu je ne odobre. Plaća mu je do uhićenja iznosila 4.258 eura, što znači da bi sljedećih godinu dana za nerad mogao dobiti još više od 38.000 eura. Ali da bi u Vladi o tome odlučivali, prvo mora podnijeti zahtjev. Iz Vlade su nam neslužbeno potvrdili da ga još nisu dobili.

Mikulić je uhićen sa svojim kumom Draganom Krasićem i sumnjiče se da su primili 190.000 eura mita, te veće količine mesa od dvojice vlasnika kamenoloma. Vlasnici kamenoloma Goran Večković i Ivica Vugrinec su sve priznali, što kumovima znatno otežava obranu.