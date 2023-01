Mikulić: Ne može uvođenje eura biti razlog za podizanje cijena

Glavni državi inspektor Andrija Mikulić u četvrtak je izjavio kako ne može uvođenje eura i konverzija biti razlog za podizanje cijena, kao i da dobit ne može biti iznad interesa potrošača i građana.

"Ne može uvođenje eura i konverzija biti razlog za podizanje cijena. To je pitanje profiterstva, to je lov u mutnom", kazao je Mikulić u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade, napominjući kako se ne može drugi dan ulaska u eurozonu koristiti da se odmah povećavaju cijene.

Naveo je kako su od stupanja na snagu Zakona o uvođenju eura, od 5. rujna inspektori Državnog inspektorata obavili nešto više od 8.000 nadzora i ustanovili 1.750 povreda tog zakona, nešto više od 21 posto.

Rekao je i da su pojačali nadzore od 2. siječnja te da je u proteklih 48 sati provedeno 350 nadzora, u kojima je ustanovljeno da je u području trgovine i uslužnih djelatnosti, u svim segmentima došlo do podizanja cijena otprilike za 31 posto.

U trgovini je utvrđeno da je rast cijena pojedinih proizvoda iznosio od 3 do 19 posto, u uslužnim djelatnostima poput frizerskih i pedikerskih usluga od 10 do 80 posto, a cijene u ugostiteljstvu od 1 do 10 posto. Riječ je o podacima od 2. siječnja do zaključno jučerašnjeg dana, odnosno u zadnjih 48 sati, napomenuo je.

Mikulić je pojasnio da se stranka nad kojom se provodi nadzor mora izjasniti je li do dizanja cijena došlo opravdano ili ne, nakon čega se to sagledava i donosi zaključak.

Naveo je i kako DIRH ako utvrdi da je došlo do neopravdanog podizanja cijena rješenjem zabranjuje takvu poslovnu praksu, a napomenuo je i da Zakon o zaštiti potrošača propisuje kazne do 26.540 eura ili do 200 tisuća kuna za pravne osobe.

Na pitanje misli li da ako 90 posto trgovaca, ugostitelja, teleoperatera podigne cijene da se radi o tome da djeluju u formi kartela, Mikulić je kazao kako svi moraju shvatiti u kojem trenutku se nalazimo i da ne može dobit biti iznad interesa potrošača i građana.

Vlada je, kako je naveo, paketima mjera pružila ruku i pokazala partnerski odnos prema gospodarstvu, trgovcu, ugostitelju, uslužnim djelatnostima, od potpora za vrijeme covida do paketa mjera za energente, a riječ je o enormnim iznosima.

"I valjda sad netko treba shvatit da ovo ne može pasti na teret potrošača", rekao je Mikulić te dodao kako će Državni inspektorat i druge institucije iskoristiti sve alate da se ne optereti hrvatskog potrošača, odnosno građana u smislu ostvarivanja dobiti pojedinih lanaca.

