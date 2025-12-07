Nakon što ih uhvate s prstima u pekmezu i uhite, dužnosnici koriste blagodat 'šest plus šest'... Na njihove 'otpremnine' država će potrošiti stotine tisuća eura...
NAGRAĐENI ZA KRIMINAL PLUS+
Mikulić uzeo '6+6' pa ćemo ga još plaćati! Evo koliko su nas koštali političari pod optužbom
Čitanje članka: 4 min
Stvari idu ovako: najprije uzmete novac, mitom ili iznudom. Državni ste dužnosnik, vi odlučujete o tome tko će dobiti neki posao, koncesiju, javnu nabavu, hoće li neki objekt udovoljavati ili neće udovoljavati zakonskim propisima...; namirite se za cijeli život, sagradite kuće, deponirate plijen u Švicarsku ili neku poreznu oazu; onda vas, ne uvijek, uhite; tad zatražite "šest plus šest" pa vam država, sasvim zakonito, da još 12 plaća, ili 3+3 ako nemate dovoljno staža…
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku