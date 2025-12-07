Obavijesti

Mikulić uzeo '6+6' pa ćemo ga još plaćati! Evo koliko su nas koštali političari pod optužbom

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 4 min
Mikulić uzeo '6+6' pa ćemo ga još plaćati! Evo koliko su nas koštali političari pod optužbom

Nakon što ih uhvate s prstima u pekmezu i uhite, dužnosnici koriste blagodat 'šest plus šest'... Na njihove 'otpremnine' država će potrošiti stotine tisuća eura...

Stvari idu ovako: najprije uzmete novac, mitom ili iznudom. Državni ste dužnosnik, vi odlučujete o tome tko će dobiti neki posao, koncesiju, javnu nabavu, hoće li neki objekt udovoljavati ili neće udovoljavati zakonskim propisima...; namirite se za cijeli život, sagradite kuće, deponirate plijen u Švicarsku ili neku poreznu oazu; onda vas, ne uvijek, uhite; tad zatražite "šest plus šest" pa vam država, sasvim zakonito, da još 12 plaća, ili 3+3 ako nemate dovoljno staža…

Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...
Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...

Radi se o mladim osobama, u dvadesetim godinama. Mladić ima 24, a djevojka 23 godine i navodno su bili u vezi. Susjedi u potpunom šoku...
Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića
Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića

Novi broj tjednika Express donosi manje poznate pojedinosti iz postupka izbora glavne kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda, a neke od njih bacaju i novo svjetlo na kontroverze koje okružuju tu priču...
DETALJI UŽASA U RIJECI Djevojka imala 30-ak uboda. Uz ubojicu su bila dva krvava noža...
DETALJI UŽASA U RIJECI Djevojka imala 30-ak uboda. Uz ubojicu su bila dva krvava noža...

Mlada djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Ubojica se zaključao. Policajci su morali provaliti

