Bivši glavni državni inspektor nije podnio imovinsku iako je to zakonski obvezan
NAKON IZLASKA IZ REMETINCA PLUS+
Mikulić opet u problemima! Prijeti mu kazna Povjerenstva
Čitanje članka: 1 min
Tek što je izašao iz zagrebačkog Remetinca, Andriju Mikulića, bivšega glavnog državnog inspektora, mogla bi dočekati nova nevolja. Naime, do današnjeg dana nije podnio imovinsku karticu nakon prestanka obnašanja dužnosti, iako je na to bio zakonski obvezan.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku