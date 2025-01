Milanović: 'Dužni smo imati mimohod za Oluju u Zagrebu'

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović priopćio je kako bi ovogodišnju 30. obljetnicu pobjedničke Vojno-redarstvene operacije „Oluja“ trebali obilježiti svečanim mimohodom Oružanih snaga Republike Hrvatske 5. kolovoza u Zagrebu.

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti

Republika Hrvatska obilježit će ove godine 30. obljetnicu pobjedničke Vojno-redarstvene operacije „Oluja“ kojom je u kolovozu 1995. godine oslobođen najveći dio do tada okupiranog hrvatskog teritorija. Kao predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske smatram kako smo dužni 30. obljetnicu najveće i najvažnije pobjede Hrvatske vojske u Domovinskom ratu obilježiti na jedinstven, veličanstven i pobjednički način: svečanim mimohodom Oružanih snaga Republike Hrvatske 5. kolovoza u Zagrebu.

Dužni smo to svim hrvatskim braniteljima koji su branili i oslobađali Hrvatsku i zbog kojih obljetnicu „Oluje“ 5. kolovoza svake godine i slavimo kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Nema državnog blagdana koji se može snažnije, emotivnije i istinitije povezati uz pobjedu i slavu Hrvatske vojske nego što je to 5. kolovoza. Vjerujem kako bi svaki hrvatski čovjek bio ponosan vidjeti 5. kolovoza 2025. u glavnom gradu Hrvatske svu snagu i opremljenost moderne Hrvatske vojske. A bila bi to i prilika da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske pokažu i predstave svoju spremnost i sposobnost da štite hrvatske granice i jamče sigurnost hrvatskim ljudima.

Obljetnica „Oluje“ jedinstven je državni blagdan koji se istinski slavi širom naše Domovine jer su u toj velikoj pobjedi sudjelovali hrvatski ljudi iz svakog dijela Hrvatske. Svi znamo kako bez te pobjede Hrvatske vojske ne bi bilo Hrvatske kakvu danas imamo i zato je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja - dan koji ujedinjuje Hrvatsku. Neka svečani vojni mimohod 5. kolovoza bude simbolično jamstvo očuvanja uspomene na slavnu pobjedu u Domovinskom ratu i stvarno jamstvo jedinstva hrvatskih ljudi u sadašnjosti i budućnosti.

Imajući u vidu značaj vojnog mimohoda, trebalo bi svakako razmotriti sve vojne, organizacijske i financijske aspekte i na sjednici Vijeća za obranu - čije sam sazivanje predložio predsjedniku Vlade i vjerujem da će se uskoro održati - kako bi se na vrijeme pristupilo pripremama i osiguralo sve preduvjete za njegovo održavanje 5. kolovoza u Zagrebu.