Milanović gubi šansu sastaviti Vladu. Je li Mostova odluka i treći puta spasila vlast HDZ-u?

Mi imamo odluku stranačkih tijela i jasno smo komunicirali da nam Zoran Milanović nije prihvatljiv za premijera s obzirom da se on imo priliku obračunati s korupcijom, poručio je jučer u više medijskih istupa Nikola Grmoja iz Mosta.

Time je čini još više zakomplicirana jednadžba po kojoj bi Milanović uspio ispuniti svoje obećanje i formirati sa strankama oporbe "vladu nacionalnog spasa". Portal Telegram je jučer popodne objavio da Milanović već ima 57 potpisa zastupnika SDP-a, Možemo, IDS-a, Matije Posavca i Fokusa, pa da se samo čekaju Most i Suverenisti s čijih 11 mandata bi se popeli na 68 i s osam manjinskih zastupnika bi onda došli do potrebne većine od 76 ruku bez Domovinskog pokreta. To se pokazalo netočno, a i sam Telegram je ubrzo objavio ispravak da nije točno da je Milanović skupio 57 potpisa, nego da mu se navedenih 57 zastupnika "obećalo".

Ako Most ne želi Milanovića za premijera, skoro je nemoguće očekivati neku oporbenu vladu. Već su krenula tumačenja da je Most ovim potezom treći puta spasio HDZ, nakon što su dva puta s njima, 2015. i 2016. formirali vlade iz kojih su brzo izašli. Prvi puta smo išli na nove izbore, drugi puta se Andrej Plenković spasio našavši zamjenu u HNS-u. Nikola Grmoja je dao obrazloženje zašto matematika s njima ne štima.

- Milanović nas i nije zvao i nema razloga s obzirom na ovu matematiku kojoj svjedočimo. Mislim da je ključan Domovinski pokret. U nekoliko sam navrata naglasio da bi bilo dobro da Domovinski pokret, ili ovaj nekompromitirani dio, da se odluči ići u nekakvu širu anti-HDZ vladu koja bi obuhvatila od DP-a prema lijevom centru, ali koliko vidim, tamo se već vode razgovori između DP-a ili dijela stranke i HDZ-a. Po svemu sudeći, to nije izgledna opcija – rekao je kasno sinoć Grmoja za RTL, ali odbio je ideju da bi podržao neku manjinsku Vladu za koju se zalaže Možemo, nego je pozvao "nekompromitirani" dio Domovinskog pokreta da s njima slože Vladu iako ni to baš nije moguće, a pogotovo ako bi kandidat za premijera bio sam Grmoja. Most i DP su najveći rivali na desnici..

Kako onda nakon ovog istupa izgledaju Milanovićeve šanse u nekoliko opcija?

Opcija s 57 zastupnika u kojoj se "čeka" Most je dakle otpala. Ako bi se svih 13 zastupnika Domovinskog pokreta priključilo toj koaliciji, dolazimo do brojke 70. Pišemo 13 zastupnika jer Mislav Kolakušić koji je ušao na listi DP-a neće niti sa SDP-om niti HDZ-om. Dakle, Milanoviću bi trebalo još 6 ruku koje mora popuniti kod manjinaca. SDSS i DP ne mogu zajedno, pa tu otpadaju tri zastupnika srpske manjine, a i talijan Furio Radin je protiv, pa već nema većine. Još važnije od kombinacije s manjincima je činjenica da Možemo neće podržati nikakvu varijantu vlade u kojoj je Domovinski pokret sa svojih 10 zastupnika. Dakle, onih početnih "obećanih" 57, već pada za 10 ako u kombinaciju ulazi Domovinski pokret, a niti liberalne opcije poput IDS-a, Fokusa i Posavca nisu za DP. Ni ta opcija zato nema šansu.

Možemo se pak zalaže za manjinsku Vladu SDP-a i lijevo liberalnih opcija koju bi vodio Milanović, ali u njoj ne bi bilo ni DP-a, ni Mosta, ni Možemo. Svi oni bi trebali podržati takvu manjinsku vladu iz Sabora. Ta opcija je moguća samo u teoriji. Kako smo vidjeli, Most ne želi Milanovića, a niti DP nije sklon toj opciji. Na kraju, DP ima otvoren put za pregovore s HDZ-om koji će nudi i funkcije i sudjelovanje u radu vlade, pa je zato teško očekivati da bi pristali da ne dobiju ništa, a samo da sruše HDZ.